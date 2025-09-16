B1 Inregistrari!
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor

Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor

Ana Beatrice
16 sept. 2025, 12:29
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
Sursă foto: Pexels.com
Cuprins
  1. Este depresia post-vacanță o problemă reală
  2. Cât de frecvent apare
  3. Care sunt cauzele sindromului post-concediu
  4. Ce spun studiile despre efectele vacanței
  5. Cum să depășești depresia post-vacanță

„Depresia post-vacanță” a devenit un termen tot mai prezent în discuțiile despre sănătatea mintală a angajaților. Mulți se întreabă însă dacă vorbim despre o problemă reală, ce necesită tratament, sau doar despre o reacție firească după terminarea concediului. Specialiștii arată că fenomenul este unul comun, dar temporar, și are cauze clare, legate de trecerea bruscă de la relaxare la rutina zilnică, potrivit goodrx.com.

Este depresia post-vacanță o problemă reală

Da, dar nu în sens medical. Psihologii o descriu ca pe un „disconfort de tranziție”, diferit de depresia clinică. Simptomele apar de regulă imediat după revenirea din concediu și dispar în câteva zile sau maximum două săptămâni, pe măsură ce organismul și mintea se reacomodează cu rutina. Spre deosebire de depresia severă, nu necesită tratament medicamentos, ci doar strategii de readaptare și o schimbare de perspectivă.

Cât de frecvent apare

Cifrele arată că fenomenul nu este deloc izolat:

  • Un sondaj britanic pe 1.000 de angajați a arătat că 57% se simt deprimați după concediu.

  • În SUA, un sondaj similar a raportat că 64% dintre angajați resimt sindromul post-concediu.

  • În România, specialiștii în HR confirmă aceeași tendință: prima săptămână de lucru după vacanță este, pentru mulți, cea mai dificilă din an.

Care sunt cauzele sindromului post-concediu

Psihologii identifică mai mulți factori:

    • Tranziția bruscă de la relaxare la un mediu plin de deadline-uri și sarcini acumulate.

    • Oboseala acumulată în vacanță, deoarece mulți preferă să bifeze cât mai multe experiențe, neglijând odihna.

    • Lipsa deconectării reale de la job: peste 40% dintre angajați recunosc că răspund la e-mailuri sau apeluri de serviciu și în concediu.

    • Alți factori: schimbările de fus orar, problemele nerezolvate de la birou, sau chiar trăsături de personalitate (perfectionism, anxietate).

Ce spun studiile despre efectele vacanței

Multă vreme s-a crezut că vacanțele au doar un efect pe termen scurt. Cercetări recente arată însă că beneficiile pentru sănătatea mintală și satisfacția profesională se pot simți și la 6–7 săptămâni după întoarcere. Totuși, există un „roller-coaster emoțional”:

  • fericire înainte de plecare,

  • relaxare maximă în vacanță,

  • o cădere la revenirea acasă,

  • revenirea la normal după câteva zile.

Vacanțele nu vindecă stresul cronic, dar sunt o resursă importantă pentru echilibrul emoțional.

Cum să depășești depresia post-vacanță

Specialiștii recomandă câteva strategii simple, dar eficiente:

  • Nu te întoarce la muncă imediat: lasă-ți o zi tampon între concediu și birou.

  • Păstrează micile plăceri: adu spiritul vacanței în viața de zi cu zi, prin hobby-uri sau ieșiri scurte.

  • Revenirea la un stil de viață sănătos: sport, alimentație echilibrată și somn regulat.

  • Planifică următoarea pauză: chiar și un weekend la munte sau la țară poate ajuta la menținerea motivației.

  • Abordează problemele reale: dacă disconfortul persistă și este legat de locul de muncă, poate fi momentul să reevaluezi jobul sau echilibrul dintre carieră și viață personală.

