Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor

„Depresia post-vacanță” a devenit un termen tot mai prezent în discuțiile despre a angajaților. Mulți se întreabă însă dacă vorbim despre o problemă reală, ce necesită tratament, sau doar despre o reacție firească după terminarea concediului. Specialiștii arată că fenomenul este unul comun, dar temporar, și are cauze clare, legate de trecerea bruscă de la relaxare la rutina zilnică, potrivit .

Este depresia post-vacanță o problemă reală

Da, dar nu în sens medical. Psihologii o descriu ca pe un „disconfort de tranziție”, diferit de depresia clinică. Simptomele apar de regulă imediat după revenirea din concediu și dispar în câteva zile sau maximum două săptămâni, pe măsură ce organismul și mintea se reacomodează cu rutina. Spre deosebire de depresia severă, nu necesită , ci doar strategii de readaptare și o schimbare de perspectivă.

Cât de frecvent apare

Cifrele arată că fenomenul nu este deloc izolat:

Un sondaj britanic pe 1.000 de angajați a arătat că 57% se simt deprimați după concediu.

În SUA, un sondaj similar a raportat că 64% dintre angajați resimt sindromul post-concediu.

În România, specialiștii în HR confirmă aceeași tendință: prima săptămână de lucru după vacanță este, pentru mulți, cea mai dificilă din an.

Care sunt cauzele sindromului post-concediu

Psihologii identifică mai mulți factori:

Tranziția bruscă de la relaxare la un mediu plin de deadline-uri și sarcini acumulate. în vacanță , deoarece mulți preferă să bifeze cât mai multe experiențe, neglijând odihna. Lipsa deconectării reale de la job : peste 40% dintre angajați recunosc că răspund la e-mailuri sau apeluri de serviciu și în concediu. Alți factori : schimbările de fus orar, problemele nerezolvate de la birou, sau chiar trăsături de personalitate (perfectionism, anxietate).



Ce spun studiile despre efectele vacanței

Multă vreme s-a crezut că vacanțele au doar un efect pe termen scurt. Cercetări recente arată însă că beneficiile pentru sănătatea mintală și satisfacția profesională se pot simți și la 6–7 săptămâni după întoarcere. Totuși, există un „roller-coaster emoțional”:

fericire înainte de plecare,

relaxare maximă în vacanță,

o cădere la revenirea acasă,

revenirea la normal după câteva zile.

Vacanțele nu vindecă stresul cronic, dar sunt o resursă importantă pentru .

Cum să depășești depresia post-vacanță

Specialiștii recomandă câteva strategii simple, dar eficiente: