Acasa » Eveniment » Descoperire macabră în curtea unei grădinițe din Galați. Autoritățile au fost alertate

Traian Avarvarei
27 ian. 2026, 16:10
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fragmente osoase au fost descoperite în curtea unei grădinițe din municipiul Galați, în timpul unor lucrări de branșare la rețeaua de apă. Oasele urmează să fie expertizate, deoarece deocamdată nu se știe dacă sunt umane sau provin de la animale.

Descoperire macabră în Galați

„La data de 26 ianuarie 2026, la ora 11:25, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi prin apel la numărul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, în timpul efectuării unor lucrări de branşare la reţeaua de apă, realizate în curtea unei unităţi de învăţământ preşcolar de pe strada Regiment 11 Siret, din municipiul Galaţi, au fost descoperite mai multe fragmente osoase

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că, la o adâncime de aproximativ 1,50 metri, au fost găsite mai multe fragmente osoase de diferite dimensiuni, fără a se putea aprecia la acest moment dacă acestea sunt umane sau dacă provin de la un animal”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar fragmentele osoase au fost ridicate pentru efectuarea expertizelor de specialitate.

