Descoperire macabră la Vama Veche. Un om de afaceri local a fost găsit spânzurat într-un camping pe care l-a vândut în urmă cu un an. Poliția a deschis o investigație.

Descoperire macabră la Vama Veche

Florian Dinu, în vârstă de 44 de ani, fost proprietar al a fost găsit mort, spânzurat în incinta acestuia. Descoperire macabră s-a făcut pe 6 noiembrie, potrivit autorităților. În acest caz, polițiștii au deschis o pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Polițiștii din Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din stațiunea Vama Veche. Aceștia au identificat cadavrul bărbatului de 44 de ani. Florian Dinu era administratorul societății Zorile Toys SRL, firma care gestionează complexul Sandalandala.

Apropiații săi spun că bărbatul suferea de depresie și trăia separat de soția sa, deși nu erau divorțați. Se pare că el avea datorii foarte mari, acesta fiind și motivul pentru care a vândut complexul. El a continuat să administreze campingul situat în stațiunea Vama Veche. Potrivit autorităților, defunctul nu a lăsat nici un bilet de adio, în care să-și justifice gestul.

Anunțul făcut de IPJ Constanța

IPJ Constanța a anunțat că se fac cercetări, după această descoperire macabră din stațiunea Vama Veche. Autoritățile încearcă să stabilească ce s-a petrecut și motivele care l-au determinat pe omul de afaceri să-și pună capăt zilelor.

„La data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din stațiunea Vamă Veche. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat cadavrul unui bărbat, de 44 de ani. În cauză se efectuează cercetări cu privire la cauzele și împrejurările producerii decesului”, au transmis reprezentanții .