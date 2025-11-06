B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Descoperire macabră în Vama Veche. Postul proprietar al campingului Sandalandala a fost găsit spânzurat

Descoperire macabră în Vama Veche. Postul proprietar al campingului Sandalandala a fost găsit spânzurat

Adrian Teampău
06 nov. 2025, 20:28
Descoperire macabră în Vama Veche. Postul proprietar al campingului Sandalandala a fost găsit spânzurat
Poliția Sursă foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Descoperire macabră la Vama Veche
  2. Anunțul făcut de IPJ Constanța

Descoperire macabră la Vama Veche. Un om de afaceri local a fost găsit spânzurat într-un camping pe care l-a vândut în urmă cu un an. Poliția a deschis o investigație.

Descoperire macabră la Vama Veche

Florian Dinu, în vârstă de 44 de ani, fost proprietar al campingului Sandalandala a fost găsit mort, spânzurat în incinta acestuia. Descoperire macabră s-a făcut pe 6 noiembrie, potrivit autorităților. În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Polițiștii din Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din stațiunea Vama Veche. Aceștia au identificat cadavrul bărbatului de 44 de ani. Florian Dinu era administratorul societății Zorile Toys SRL, firma care gestionează complexul Sandalandala.

Apropiații săi spun că bărbatul suferea de depresie și trăia separat de soția sa, deși nu erau divorțați. Se pare că el avea datorii foarte mari, acesta fiind și motivul pentru care a vândut complexul. El a continuat să administreze campingul situat în stațiunea Vama Veche. Potrivit autorităților, defunctul nu a lăsat nici un bilet de adio, în care să-și justifice gestul.

Anunțul făcut de IPJ Constanța

IPJ Constanța a anunțat că se fac cercetări, după această descoperire macabră din stațiunea Vama Veche. Autoritățile încearcă să stabilească ce s-a petrecut și motivele care l-au determinat pe omul de afaceri să-și pună capăt zilelor.

„La data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din stațiunea Vamă Veche. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat cadavrul unui bărbat, de 44 de ani. În cauză se efectuează cercetări cu privire la cauzele și împrejurările producerii decesului”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Tags:
Citește și...
România obține definitiv dreptul de a recupera cheltuielile din procesul Roșia Montană. Ce sume va recupera statul român
Eveniment
România obține definitiv dreptul de a recupera cheltuielile din procesul Roșia Montană. Ce sume va recupera statul român
Un român a fost arestat în Germania după ce a desenat svastici, cu propriul sânge, pe mai multe clădiri. De ce ar fi recurs la acest gest
Eveniment
Un român a fost arestat în Germania după ce a desenat svastici, cu propriul sânge, pe mai multe clădiri. De ce ar fi recurs la acest gest
Avocații lui Călin Georgescu contestă rechizitoriul Parchetului General. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel București
Eveniment
Avocații lui Călin Georgescu contestă rechizitoriul Parchetului General. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel București
Unul din cinci români recunoaște că a condus după ce a băut. Ce părere au șoferii despre sancțiuni mai dure
Eveniment
Unul din cinci români recunoaște că a condus după ce a băut. Ce părere au șoferii despre sancțiuni mai dure
Un nou trend periculos a ajuns și în România. În ce constă „Raw Egg Trend” și la ce riscuri se expun cei care îl încearcă
Eveniment
Un nou trend periculos a ajuns și în România. În ce constă „Raw Egg Trend” și la ce riscuri se expun cei care îl încearcă
Charlie Ottley este cetățean român. Jurnalistul britanic a depus jurământul în prezența ministrului Justiției
Politică
Charlie Ottley este cetățean român. Jurnalistul britanic a depus jurământul în prezența ministrului Justiției
Urșii care amenință viața oamenilor pot fi împușcați imediat. Cei care îi hrănesc riscă amenzi până la 30.000 lei, anunță ministrul Mediului (VIDEO)
Eveniment
Urșii care amenință viața oamenilor pot fi împușcați imediat. Cei care îi hrănesc riscă amenzi până la 30.000 lei, anunță ministrul Mediului (VIDEO)
Profită de oferta de Black Friday la FineStore! Prețurile la mii de băuturi de colecție scad cu până la 70%
Eveniment
Profită de oferta de Black Friday la FineStore! Prețurile la mii de băuturi de colecție scad cu până la 70%
Temperatura de 19 grade nu mai este standardul confortului. Află care este nivelul termic optim pentru confort și economii de până la 15%
Eveniment
Temperatura de 19 grade nu mai este standardul confortului. Află care este nivelul termic optim pentru confort și economii de până la 15%
Milionarul din spatele lui George Simion, sechestru pe avere. Fraudă de 22 de milioane de lei
Eveniment
Milionarul din spatele lui George Simion, sechestru pe avere. Fraudă de 22 de milioane de lei
Ultima oră
21:42 - Atenționare importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda imediat
21:39 - Agenda lui Ilie Bolojan. Pachetele privind administraţia şi pensiile magistraţilor, obligatoriu de adoptat înaintea legii bugetului
21:17 - Premieră în UE: o autoritate din Spania a sancționat un adolescent care a distribuit imagini create cu ajutorul AI. Ce conțineau fotografiile
21:05 - Ilie Bolojan spune că nu va majora TVA în 2026. Ce condiție trebuie îndeplinită
20:59 - România obține definitiv dreptul de a recupera cheltuielile din procesul Roșia Montană. Ce sume va recupera statul român
20:11 - Ministerul Educației promite prime pentru profesori din fonduri europene. Cât valorează și când ajung banii în conturi
20:06 - Vedetele, în febra cumpărăturilor de Black Friday! Cine comandă, cine se abține?
20:05 - Premieră în justiția ucraineană. Militar rus, condamnat executarea unui prizonier de război
19:37 - Un român a fost arestat în Germania după ce a desenat svastici, cu propriul sânge, pe mai multe clădiri. De ce ar fi recurs la acest gest
19:32 - Avocații lui Călin Georgescu contestă rechizitoriul Parchetului General. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel București