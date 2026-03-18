Acasa » Eveniment » Descoperire spectaculoasă în Neamț. Comori dacice și arme vechi de mii de ani, găsite sub pământ: „Sunt foarte rare și fragile”

Descoperire spectaculoasă în Neamț. Comori dacice și arme vechi de mii de ani, găsite sub pământ: „Sunt foarte rare și fragile”

Ana Beatrice
18 mart. 2026, 08:50
Descoperire spectaculoasă în Neamț. Comori dacice și arme vechi de mii de ani, găsite sub pământ: „Sunt foarte rare și fragile”
Surrsă Foto: Captură Video - stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Ce comori au ieșit la lumină în Neamț
  2. Cât de mare era riscul ca aceste comori să fie distruse
  3. Cum ajung artefactele descoperite în grija specialiștilor

O descoperire spectaculoasă a avut loc marți, în județul Neamț. Cu ajutorul detectoarelor de metale, doi bărbați au scos la iveală adevărate comori ascunse sub pământ.

Ce comori au ieșit la lumină în Neamț

Descoperirile făcute în județul Neamț par desprinse dintr-o poveste. Unul dintre bărbați a recuperat două coliere și două brățări dacice din argint. Piesele riscau să fie distruse de lucrările agricole din zonă.

Celălalt a predat autorităților mai multe obiecte cu valoare istorică, printre care o sabie și un topor celtic. Toate artefactele urmează să fie analizate de specialiști și, ulterior, expuse în muzeu.

Profitând de vremea frumoasă din weekend, un bărbat a pornit în căutare de comori într-o comună de lângă Roman. Semnalele puternice ale detectorului i-au confirmat rapid că a dat peste ceva important. La scurt timp, din pământ au ieșit podoabele din argint, vechi de câteva mii de ani.

„Nu am mai găsit așa ceva până acum. Sunt foarte bucuros. Emoții am avut abia când am apucat să văd o bucățică dintr-o piesă, după care l-am chemat pe prietenul meu”, a declarat el, notează stirileprotv.ro.

Cât de mare era riscul ca aceste comori să fie distruse

Pericolul este real și imediat, spun cei implicați în astfel de descoperiri.

„Sunt foarte rare și foarte fragile din cauza faptului că sunt expuse în fața utilajelor agricole. Au fost recuperate de la o adâncime de 40 cm. Există posibilitatea ca în viitor să fie agățate de plugul unui tractor și să fie distruse pentru totdeauna”, a transmis președinte Metal Detect Roman.

În paralel, un alt pasionat de istorie a făcut o descoperire la fel de valoroasă. Marți, acesta a predat la primărie mai multe obiecte, printre care o sabie medievală și un topor celtic, vechi de peste 3.000 de ani.

„Mă bucur foarte mult că am avut această onoare. Cred că de vreo 7 luni fac acest hobby de căutător și sâmbătă am avut această ocazie să o găsesc la o adâncime de 15 cm”, a spus el pentru sursa menționată.

Cum ajung artefactele descoperite în grija specialiștilor

Odată scoase la lumină, piesele intră într-un proces strict de evaluare și protejare.

„Primăria are obligația în 10 zile să raporteze descoperirile la Direcția Județeană de Cultură din județul unde au fost găsite, apoi Direcția Județeană le predă unui muzeu unde piesele vor fi evaluate de specialiștii instituțiilor muzeale”, a precizat șefa secției de arheologie-istorie.

În plus, cei care fac astfel de descoperiri pot primi și recompense financiare din partea statului român, mai ales în cazul pieselor deosebit de valoroase, pe lângă satisfacția de a le vedea expuse în muzeu.

