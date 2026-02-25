Cojile de arahide pot fi utilizate în industria bateriilor electrice datorită unei metode de transformare descoperită de o echipă de cercetători australieni.

Cojile de arahide primesc o nouă întrebuințare

O echipă de din Australia a dezvoltat o metodă mai ieftină şi mai prietenoasă cu mediul ce va revoluționa . Cojile de arahide, pot fi transformate în grafen, un component valoros pentru dispozitive electronice şi , după cum relatează agenţia Xinhua. Studiul a fost publicat în revista ştiinţifică Chemical Engineering Journal Advances.

Această descoperire va deschide calea spre dispozitive electronice şi sisteme de stocare a energiei mai ieftine şi mai durabile. Grafenul este cel mai subţire, rezistent şi conductiv material folosit pentru baterii, panouri solare, ecrane tactile, dispozitive electronice flexibile şi tranzistori super-rapizi. Informația a fost transmisă printr-un comunicat emis miercuri de din Australia.

Potrivit sursei citate, echipa de cercetători a descoperit că lignina, un polimer natural prezent în plante, care conţine mult carbon, permite transformarea cojilor de arahide în grafen de înaltă calitate. Tehnologia presupune un proces rapid de încălzire, după cum se arată în comunicat.

Metoda se desfășoară în două etape și implică încălzirea cojilor la aproximativ 500 de grade Celsius pentru a crea un cărbune bogat în carbon. Urmează, apoi, aplicarea unei încălziri rapide de aproximativ 3.000 de grade pentru câteva milisecunde. Acest proces rearanjează atomii de carbon într-un grafen cu un singur strat, fără a utiliza substanţe chimice sau aditivi pe bază de combustibili fosili.

Grafen la prețuri foarte mici

Potrivit calculelor cercetătorilor, un kilogram de grafen obținut din coji de arahide poate fi produs folosind această metodă la un cost al energiei de doar 1,3 dolari americani. În același timp sunt reduse atât emisiile, cât şi timpul de producţie la aproximativ zece minute.

Cercetătorii şi-au exprimat intenţia de a testa această metodă folosind şi alte deşeuri organice. Grafenul ar putea fi obținut din zaţul de cafea sau din cojile de banane. Acestea pot fi utilizate în producţia comercială durabilă de grafen, pe scară largă, în termen de trei până la patru ani.

„Am folosit arahidele ca test, dar ingredientul-cheie al acestui proces este lignina, care este prezentă în multe plante diferite”, a declarat autorul principal al studiului, Guan Yeoh, de la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Tehnologia Producţiei din cadrul UNSW.