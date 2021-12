Descoperiti beneficiile Programelor de Garantare derulate de FNGCIMM!

FNGCIMM, cea mai reprezentativa institutie financiara care functioneaza in Romania in scopul garantarii creditelor, ofera IMM-urilor programe de garantare perfect adaptate cerintelor actuale, lucru dovedit de evolutia spectaculoasa a activitatii de garantare desfasurata de FNGCIMM SA-IFN si in acest an. Accesand aceste Programe de garantare veti beneficia de AJUTOR DE STAT constand in garantii financiare si subventii de dobanda si comisioane.

Cel mai important este Programul IMM INVEST care permite accesarea unor finantari garantate de stat pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii.

Valoarea maxima a creditelor poate fi de 10.000.000 lei pentru investitii si de 5.000.000 lei pentru capital de lucru. Pentru creditele de investitii durata maxima a finantarii este de 72 de luni, cu posibilitatea acordarii unei perioade de gratie de pana la 18 luni iar pentru creditele pentru capital de lucru durata finantarii este de maxim 36 de luni cu posibilitate de prelungire pe inca 36 de luni.

Avantaje: Garantii de stat – pana la 90% din valoarea finantarii. Dobanda, comisioanele de administrare si de risc sunt subventionate 100% de Stat in primele 8 luni de la data acordarii creditului. Fara comision de rambursare anticipata.

Beneficii: Asigurati sustinerea financiara a planurilor dumneavoastra de afaceri accesand simultan atat credite de investitii cat si de capital de lucru in limita valorii de 10 milioane lei.

FNGCIMM a pus la dispoziția antreprenorilor si alte programe de garantare cum ar fi Programul IMM Leasing de echipamente si utilaje sau Programul IMM Factor. Programul IMM Leasing de echipamente si utilaje ofera finantari de tip leasing financiar pentru achizitionarea de bunuri mobile noi si/sau second hand, pana la valoarea maxima cumulata de 5.000.000 lei/beneficiar. Durata maxima a finantarii este de 72 de luni, cu posibilitatea acordarii unei perioade de gratie de la 3 pana la 12 luni. Programul IMM Factor sustine finantarea pe termen scurt a creditului comercial, cu garantii de stat si subventii de dobanzi si comisioane. Finantarile sunt acordate de bancile inscrise in program, pe baza facturilor, si pot fi prelungite de maximum 3 ori, pe perioade de pana la 12 luni. Pentru detalii www.fngcimm.ro