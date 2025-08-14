B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Desertul grecesc care, garantat, îți va cuceri familia! Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie

Desertul grecesc care, garantat, îți va cuceri familia! Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie

Ana Maria
14 aug. 2025, 16:41
Desertul grecesc care, garantat, îți va cuceri familia! Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Sursa foto: Freepik / @Dessert catering

Cei care au vizitat Grecia și au gustat acest desert, cu siguranță le-a rămas gândul la el. Este vorba despre Kalitsounia, mici gustări cu brânză şi miere, crocante la exterior şi cremoase în interior. Rețeta este simplă, iar ingredientele sunt comune, cu siguranță le aveți deja în dulap.

Vă lăsăm, mai jos, lista cu ingrediente.

Cuprins:

  • De ce ingrediente ai nevoie pentru aluat
  • De ce ingrediente ai nevoie pentru umplutură
  • Cum se prepară Kalitsounia

De ce ingrediente ai nevoie pentru aluat

  • 450 g făină
  • 40 g zahăr
  • 2 linguri praf de copt
  • 1 ou
  • 185 ml lapte
  • 60 ml ulei
  • 1 gălbenuş
  • seminţe de susan

De ce ingrediente ai nevoie pentru umplutură

Pentru umplutură avem nevoie de:

  • 180 g brânză feta
  • 180 g brânză dulce
  • 1 ou
  • 30 g zahăr
  • 1 linguriţă miere
  • 1 linguriţă scorţişoară

Cum se prepară Kalitsounia

Întâi, trebuie să amesteci făina cu zahărul, praful de copt, oul, laptele şi uleiul, apoi dai la rece, pentru o oră, aluatul pe care l-ai obținut, potrivit site-ului Click! pentru femei.

Pentru umplutură, amesteci toate ingredientele. După ce e gata aluatul, pudrezi cu făină o suprafaţă de lucru curată. Întinzi aluatul în foaie medie ca grosime, apoi îl tai în pătrate.

Următorul pas este să pui câte o linguriță şi jumătate de umplutură în centrul fiecărui pătrat de aluat și să duci colţurile spre mijloc.

Apoi, așezi toate pacheţelele de aluat într-o tavă tapetată. Le ungi cu gălbenuş bătut şi diluat cu puţină apă, după care introduci tava în cuptor pentru 20 de minute. Laşi desertul la răcit aproximativ 10 minute, le ungi cu miere şi apoi presari seminţe de susan. Poftă bună!

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS
Eveniment
Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS
Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
Eveniment
Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
Eveniment
Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
Externe
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia
Externe
Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia
Câtă mâncare trebuie să primească pisica ta zilnic? Ghid complet pentru stăpâni responsabili
Eveniment
Câtă mâncare trebuie să primească pisica ta zilnic? Ghid complet pentru stăpâni responsabili
Dulceața de pepene galben și nectarine pentru clătite. Rețeta recomandată de părintele Efrem de la Dervent
Eveniment
Dulceața de pepene galben și nectarine pentru clătite. Rețeta recomandată de părintele Efrem de la Dervent
Cum să faci o zacuscă ca la bunica. Rețetă pas cu pas
Eveniment
Cum să faci o zacuscă ca la bunica. Rețetă pas cu pas
Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița
Eveniment
Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița
Ultima oră
18:03 - Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS
18:01 - Un român a luat ostatici într-o farmacie din Italia. Cum a încercat să scape de polițiști
17:47 - Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
17:34 - Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
17:33 - Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
17:27 - Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
17:11 - Ce beau, de fapt, concurenții de la Insula Iubirii? Florin Ristei și Speak i-au dat de gol: „Ca să înțelegeți…”
17:04 - Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: AUR, în criză de idei și fără perspective de guvernare. Simion caută cu disperare să rămână relevant
16:59 - Florian Bodog spune despre Ilie Bolojan că este un dictator: „Se crede la Consiliul Județean Bihor, unde are majoritate absolută” (VIDEO)
16:43 - Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia