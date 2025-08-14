Desertul grecesc care, garantat, îți va cuceri familia! Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie

Cei care au vizitat și au gustat acest , cu siguranță le-a rămas gândul la el. Este vorba despre Kalitsounia, mici gustări cu brânză şi miere, crocante la exterior şi cremoase în interior. Rețeta este simplă, iar ingredientele sunt comune, cu siguranță le aveți deja în dulap.

Vă lăsăm, mai jos, lista cu ingrediente.

Cuprins:

De ce ingrediente ai nevoie pentru aluat

De ce ingrediente ai nevoie pentru umplutură

Cum se prepară Kalitsounia

De ce ingrediente ai nevoie pentru aluat

450 g făină

40 g zahăr

2 linguri praf de copt

1 ou

185 ml lapte

60 ml ulei

1 gălbenuş

seminţe de susan

De ce ingrediente ai nevoie pentru umplutură

Pentru umplutură avem nevoie de:

180 g brânză feta

180 g brânză dulce

1 ou

30 g zahăr

1 linguriţă miere

1 linguriţă scorţişoară

Cum se prepară Kalitsounia

Întâi, trebuie să amesteci făina cu zahărul, praful de copt, oul, laptele şi uleiul, apoi dai la rece, pentru o oră, aluatul pe care l-ai obținut, potrivit site-ului .

Pentru umplutură, amesteci toate ingredientele. După ce e gata aluatul, pudrezi cu făină o suprafaţă de lucru curată. Întinzi aluatul în foaie medie ca grosime, apoi îl tai în pătrate.

Următorul pas este să pui câte o linguriță şi jumătate de umplutură în centrul fiecărui pătrat de aluat și să duci colţurile spre mijloc.

Apoi, așezi toate pacheţelele de aluat într-o tavă tapetată. Le ungi cu gălbenuş bătut şi diluat cu puţină apă, după care introduci tava în cuptor pentru 20 de minute. Laşi desertul la răcit aproximativ 10 minute, le ungi cu miere şi apoi presari seminţe de susan. Poftă bună!