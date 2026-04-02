Anul acesta, românii își regândesc planurile de Paște și aleg tot mai rar . Contextul geopolitic tensionat a redus vizibil dorința de a călători peste hotare.

Spre deosebire de anii trecuți, când destinațiile externe dominau preferințele, interesul s-a temperat considerabil. Informația a fost transmisă de Agenția de presă , citând Radio Târgu Mureș.

De ce au scăzut călătoriile externe de Paști

Anul acesta, agențiile de turism resimt din plin efectele contextului internațional tensionat. În același timp, scăderea puterii de cumpărare îi face pe români mult mai prudenți în planificarea vacanțelor. care în trecut erau printre cele mai accesate de Paști, precum Israel, sau Egipt, au pierdut teren. Acestea sunt evitate din cauza apropierii de zonele de conflict.

Operatorii spun că turiștii devin tot mai reticenți, iar unii dintre cei care aveau deja rezervări în Egipt iau în calcul să renunțe. Chiar și așa, stațiuni precum Hurghada sunt considerate sigure, iar zborurile nu au fost restricționate.

În același timp, nici noile destinații introduse pentru sezonul estival din Târgu Mureș nu au generat încă rezervări, semn că incertitudinea persistă. În acest context, singurele opțiuni externe care se mai mențin în preferințe sunt cele europene. Românii aleg în special city break-uri sau sejururi în Spania, Italia și Portugalia.

Ce prețuri și destinații interne sunt preferate

Pe plan intern, interesul s-a menținut mai stabil, chiar dacă vânzările au înregistrat o ușoară scădere.

Potrivit sursei menționate, cele mai căutate destinații rămân zonele cu tradiție și încărcătură spirituală, precum mănăstirile din Maramureș și . Totodată, sunt preferate și stațiunile balneare și SPA, cum sunt Băile Felix, Geoagiu sau Tușnad.

„Față de anii trecuți, vânzările pe zona internă au mai scăzut, dar nu atât de spectaculos încât să nu fie acoperită perioada sărbătorilor pascale. Locațiile cele mai accesate sunt în special zona mănăstirilor și a , adică Maramureșul și în special Bucovina. Nu putem omite zona de SPA (…) Sigur că tarifele pentru această perioadă sunt mai temperate. Anul acesta chiar au scăzut sau au rămas la nivelul de anul trecut”, a declarat operatorul de turism din Târgu Mureș, Ioan Ceușan.

Astfel, un sejur de două nopți pornește de la aproximativ 700–800 de lei și poate ajunge la 1.000–1.500 de lei pentru trei zile. Pachetele de 3-4 zile la hoteluri de 3 sau 4 stele ajung la 1.500–2.000 de lei, în funcție de ofertă.