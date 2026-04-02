B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Destinațiile de Paște preferate în 2026. Cât scot românii din buzunar pentru un sejur în Maramureș și Bucovina

Ana Beatrice
02 apr. 2026, 21:20
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce au scăzut călătoriile externe de Paști
  2. Ce prețuri și destinații interne sunt preferate

Anul acesta, românii își regândesc planurile de Paște și aleg tot mai rar vacanțele în străinătate. Contextul geopolitic tensionat a redus vizibil dorința de a călători peste hotare. 

Spre deosebire de anii trecuți, când destinațiile externe dominau preferințele, interesul s-a temperat considerabil. Informația a fost transmisă de Agenția de presă Rador, citând Radio Târgu Mureș.

De ce au scăzut călătoriile externe de Paști

Anul acesta, agențiile de turism resimt din plin efectele contextului internațional tensionat. În același timp, scăderea puterii de cumpărare îi face pe români mult mai prudenți în planificarea vacanțelor. Destinațiile care în trecut erau printre cele mai accesate de Paști, precum Israel, Dubai sau Egipt, au pierdut teren. Acestea sunt evitate din cauza apropierii de zonele de conflict.

Operatorii spun că turiștii devin tot mai reticenți, iar unii dintre cei care aveau deja rezervări în Egipt iau în calcul să renunțe. Chiar și așa, stațiuni precum Hurghada sunt considerate sigure, iar zborurile nu au fost restricționate.

În același timp, nici noile destinații introduse pentru sezonul estival din Târgu Mureș nu au generat încă rezervări, semn că incertitudinea persistă. În acest context, singurele opțiuni externe care se mai mențin în preferințe sunt cele europene. Românii aleg în special city break-uri sau sejururi în Spania, Italia și Portugalia.

Ce prețuri și destinații interne sunt preferate

Pe plan intern, interesul s-a menținut mai stabil, chiar dacă vânzările au înregistrat o ușoară scădere.

Potrivit sursei menționate, cele mai căutate destinații rămân zonele cu tradiție și încărcătură spirituală, precum mănăstirile din Maramureș și Bucovina. Totodată, sunt preferate și stațiunile balneare și SPA, cum sunt Băile Felix, Geoagiu sau Tușnad.

„Față de anii trecuți, vânzările pe zona internă au mai scăzut, dar nu atât de spectaculos încât să nu fie acoperită perioada sărbătorilor pascale. Locațiile cele mai accesate sunt în special zona mănăstirilor și a obiceiurilor pascale, adică Maramureșul și în special Bucovina. Nu putem omite zona de SPA (…) Sigur că tarifele pentru această perioadă sunt mai temperate. Anul acesta chiar au scăzut sau au rămas la nivelul de anul trecut”, a declarat operatorul de turism din Târgu Mureș, Ioan Ceușan.

Astfel, un sejur de două nopți pornește de la aproximativ 700–800 de lei și poate ajunge la 1.000–1.500 de lei pentru trei zile. Pachetele de 3-4 zile la hoteluri de 3 sau 4 stele ajung la 1.500–2.000 de lei, în funcție de ofertă.

Tags:
Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”