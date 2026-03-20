Piașța imobiliară din Dubai este în declin

Numărul au început să scadă în Dubai, în contextul războiului declanșat împotriva Iranului. Piaţa imobiliară începe să arate semne de slăbiciune, deși autoritățile locale încearcă să arate că situație nu s-a schimbat, iar zona este la fel de sigură. Dronele și rachetele iraniene care zb0ară peste Golful Persic afectează și acest sector.

După trei săptămâni de război, datele analiștilor arată un declin al vânzărilor, iar unii agenţi imobiliari semnalează reduceri de preţ, transmite Reuters. Sunt proprietăți scoase la vânzare cu discounturi semnificative, de 12% – 15%. Dubaiul și-a pierdut renumele de loc de refugiu al bogaților lumii.

Conform datelor statistice furnizate de Goldman Sachs, volumul tranzacţiilor imobiliare în Emiratele Arabe Unite a scăzut în ritm anual cu 37% în primele 12 zile din martie. Scăderea a fost de 49% în ritm lunar.

Vânzătorii vor să scape rapid de proprietăți

Proprietarii vor să scape rapid de imobilele pe care altă dată le vindeau la prețuri uriașe. Reuters citează exemplul unui vânzător care caută „vânzarea rapidă” a unei proprietăţi aproape de Burj Khalifa – cea mai înalta clădire din lume. Prețul cerut este de 650.000 de dolari, mai mic cu aproximativ 12% faţă de preţul precedent de 735.000 de dolari.

Un apartament în stadiul de proiect în zona Palm Jumeirah din Dubai este oferit cu un discount de 15% faţă de preţul original. Cauza reducerii de prețuri pe piața imobiliară este războiul și temerea că nu se va încheia curând.

Există temeri că boom-ul imobiliar, reflectat în creşterile din Dubai, se îndreaptă spre o încetinire, după cinci ani de creştere a preţurilor. Războiul reprezintă cel mai mare test pentru o piață unde cererea era alimentată de un influx de migranţi bogaţi, atraşi de scutirile de impozit din EAU.

De asemenea, acţiunile dezvoltatorilor imobiliari au scăzut. Titlurile Emaar Properties, dezvoltatorul din spatele Burj Khalifa, înregistrând un declin de peste 26% la Bursa de la Dubai, de la început războiul.

Piața imobiliară a scăzut cu jumătate în martie, comparativ cu februarie

Goldman Sachs arată că valoarea totală a tranzacţiilor finalizate până acum, în martie, a scăzut cu jumătate comparativ cu februarie. Este un declin mai accentuat decât cel înregistrat în timpul inundaţiilor din 2024 sau de în timpul precedentului conflict Iran-Israel din iunie 2025. Preţul mediu al tranzacţiilor a scăzut cu doar 3% faţă de anul trecut, pe piața imobiliară din Dubai.

Analiştii spun că războiul a introdus „un risc considerabil” la adresa aşteptărilor viitoare privind creşterea populaţiei din Dubai. Investitorii imobiliari şi cumpărătorii de locuinţe sunt descurajaţi de evoluţiile geopolitice. Așteptările sunt la o creștere de doar 1% a populaţiei din Dubai anul acesta. În perioada 2027 – 2031, așteptăril sunt la o creștere de cel mult 2% – 2,5% anual, faţă de un nivel de 4% în ultimii ani.

Într-un scenariu pesimist pentru Dubai, preţurile proprietăţilor ar scădea în medie cu 7% anual, în perioada 2026 – 2028. Brokerii imobiliari și dezvoltatorii din Dubai au declarat, la o zi după începerea războiului, că se așteaptă ca vânzărilor de proprietăți să scadă în săptămânile următoare, potrivit The Hans India.

Loviturile cu rachete asupra bazelor americane și asupra instalațiilor petroliere vor scădea încrederea de lungă durată. În ochii investitorilor, zona nu mai este un loc sigur pentru a investi averea în timpul conflictelor. Dubai a înregistrat o valoare record a vânzărilor de aproximativ 187 de miliarde de dolari în 2025, cu peste 215.000 de tranzacții. A fost înregistrată o creștere a achizițiilor făcute de cumpărători indieni și investitori străini.