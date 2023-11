Diana Buzoianu (USR), despre dosarul vaccinurilor din pandemie: Sperăm că odată cu această anchetă va ieși adevărul la iveală. Am și cerut desecretizarea ședinței în care s-a luat decizia cu privire la contractare (VIDEO)

Deputata USR, Diana Buzoianu, a fost prezentă în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, e B1 TV, unde a vorbit despre dosarul vaccinurilor din perioada pandemiei.

“În primul rând, eu mă bucur foarte mult că avem șansa să clarificăm, în sfârșit, această nebuloasă, pentru că de ceva timp, deja, există o grămadă de teorii ale conspirației. Noi, de altfel, cei de la USR, susținem întotdeauna transparența. Am și cerut desecretizarea ședinței în care s-a luat decizia cu privire la contractarea vaccinurilor, am cerut desecretizarea, inclusiv, a memorandumurilor care să arate care au fost etapele, cine a fost responsabil, cine și-a pus semnătura. Am cerut, de asemenea, desecretizarea, inclusiv, a memorandumurilor cu privire la alte achiziții, nu doar a celor cu vaccinurile.

Domnul Ciolacu și domnul Ciucă, care astăzi plâng de grija transparenței și a aflării adevărului, sunt fix cei care au votat împotriva desecretizării acestor informații.

Sperăm că odată cu această anchetă va ieși și adevărul la iveală. Dacă domnul Ciolacu și PSD sunt atât de îngrijorați de ce s-au achiziționat atât de multe vaccinuri, trebuie să-i amintim domnului Ciolacu că acestea au fost achiziționate la nivel european, undeva la 4,6 miliarde de doze, pentru o populație de 450 de milioane de locuitori.

Deci asta a fost decizia la nivel european, să se achiziționeze, pentru că nu se știa cât va dura.

Poate că nu ne mai amintim momentele respective, dar erau foarte multe întrebări, de cum vor reacționa oamenii, câte doze vor trebui să fie făcute, de câte ori va trebui să fie făcut rapelul. Adică au fost o grămadă de întrebări, nu știam cum vor reacționa producătorii, cum vor fi furnizate, în cât timp vor fi furnizate dozele, asta este realitatea, așa au arătat vremurile în momentul respectiv”.