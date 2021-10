Diana Şoşoacă l-a certat pe camaradul ei de proteste, după ce bărbatul s-a infectat cu Covid-19: Să ne spună cine l-a obligat

Vestea tristă cu un lider al protestelor anti-COVID s-a infectat și a ajuns în spital, acolo unde a fost tratat de către medicii împotriva bolii a ajuns și la urechile Dianei Șoșoacă. Senatoarea spune că nu îl cunoaște și că nu a auzit niciodată de Erno Kovacs, liderul protestelor de la Zalău.

Senatoarea Diana Șoșoacă neagă orice legătură cu liderul protestelor anti-vaccin și anti-mască de la Zalău, după ce acesta s-a infectat cu COVID-19 și a declarat că regretă că nu s-a vaccinat.

„Nu am auzit niciodată de el, nu am vorbit niciodată cu el! (…) ”Păi… în primul rând, eu nu am zis că nu există Covid. În al doilea rând, nu i-am zis dacă să se vaccineze sau nu. Dumnealui zice că regretă că nu s-a vaccinat. Să ne spună cine l-a oprit să se vaccineze. Noi am militat pentru dreptul de a alege între a te vaccina sau nu”, a spus Diana Șoșoacă, potrivit Dcnews.ro.

Liderul protestatarilor anti-mască și anti-vaccin de la Zalău, internat cu COVID-19

Liderul protestelor anti-vaccin din Zalău, Erno Kovacs, în vârstă de 50 de ani, a transmis un mesaj disperat de pe patul de spital după ce s-a infectat de COVID-19. Acesta își îndeamnă urmăritorii să nu ezite și să se vaccineze, iar pe medici îi consideră niște eroi.

„Vaccinați-vă dragii mei. Mie îmi pare rău că nu m-am vaccinat. Nu lăsați să treacă timpul. Îmi pare rău că am fost împotriva vaccinării și contra COVID. Am să promovez vaccinul. Medicii sunt eroi. Trebuie respectați, îmi aplec capul în fața lor”, spune Erno Kovacs.

Bărbatul le mulțumește medicilor și își cere scuze pentru neîncrederea pe care a avut-o în aceștia.

Erno Kovacs a ieșit de mai multe ori în stradă la proteste împotriva coronavirus și a măsurilor impuse de autorități, iar în timpul unor proteste la București el s-a fotografiat cu senatoarea Diana Șoșoacă.