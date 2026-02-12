B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dinastia Kim merge mai departe. Dictatorul nord-corean își va declara fiica moștenitoare

Dinastia Kim merge mai departe. Dictatorul nord-corean își va declara fiica moștenitoare

Adrian Teampău
12 feb. 2026, 09:34
Dinastia Kim merge mai departe. Dictatorul nord-corean își va declara fiica moștenitoare
Foto: Hepta.ro / DPA Images
Cuprins
  1. Kim Jong Un asigură viitorul dictaturii nord-coreene
  2. Un dictator discret cu descendenții săi

Kim Jong Un, dictatorul comunist la Coreei de Nord se pregăteşte să-și desemneze fiica drept moştenitoarea la conducerea țării. Modelul a fost împământenit de bunicul său, Kim Ir-sen.

Kim Jong Un asigură viitorul dictaturii nord-coreene

Liderul nord-coreean intenționează să-și desemneze fiica, pe Ju Ae, ca moştenitoare a regimului comunist de la Phenian. Informația a fost prezentată de un parlamentar sud-coreean, Lee Seong-kweun, citat de AFP. Acesta a citat o informare a serviciului naţional de informaţii NIS din Coreea de Sud.

Dacă Kim Jong Un va face acest lucru, dinastia Kim din Coreea de Nord va ajunge la cel de-al patrulea dictator. Dinastia Kim este la putere de la fondarea statului comunist, fiind fondată de Kim Ir-sen, bunicul actualului dictator. După acesta, la putere a urmat filul său, Kim Jong Il, tatăl actualului conducător.

Presa de propagandă din Coreea de Nord o numește pe Ju Ae „copilul iubit” al ţării sau „marea îndrumătoare”. Aceste calificative sunt rezervate, de regulă, conducătorilor supremi şi moştenitorilor lor, observă AFP. În acest context, parlamentarul Lee Seong-kweun, susține că estimările NIS arată că Kim Ju Ae este pe cale să fie desemnată succesoare.

Informaţia se bazează, în special, pe o vizită făcută în ianuarie la Palatul Soarelui Kumsusan, a celor doi tată și fiică. Acesta este mausoleul primilor doi conducători comunişti nord-coreeni, cărora Kim Jong Un şi fiica le-au adus omagii.

Un dictator discret cu descendenții săi

Kim Jong Un, care nu dă multe detalii despre descendenţii săi, şi-a prezentat fiica în public în 2022. Cei doi, tată și fiică au apărut împreună la  lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Acum, deja adolescentă, Ju Ae îşi însoţeşte tot mai des tatăl la evenimente sociale importante.

Serviciul sud-coreean a transmis că va urmări îndeaproape o eventuală prezenţă a tinerei Kim Ju Ae la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord.

Evenimentul este programat să se desfășoare la sfârşitul lunii februarie. Atunci se va stabili un detaliu relevant, locul pe care adolescenta îl va ocupa în ierarhia conducerii de partid.

Tags:
Citește și...
Cinci persoane, rănite într-o încăierare. Scandalul a pornit de la o datorie disputată online
Eveniment
Cinci persoane, rănite într-o încăierare. Scandalul a pornit de la o datorie disputată online
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Autoritățile etimează un prejudiciu de 2 milioane de lei (VIDEO)
Eveniment
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Autoritățile etimează un prejudiciu de 2 milioane de lei (VIDEO)
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Competitivitatea și consolidarea Pieței Unice, în centrul discuțiilor
Eveniment
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Competitivitatea și consolidarea Pieței Unice, în centrul discuțiilor
Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
Eveniment
Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă
Eveniment
O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă
Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
Eveniment
Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”
Eveniment
Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”
Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
Eveniment
Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
Anul 2026 se anunță extrem de greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
Eveniment
Anul 2026 se anunță extrem de greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
Caz revoltător în Prahova. Cum a încercat un adolescent să scape de acuzația de viol
Eveniment
Caz revoltător în Prahova. Cum a încercat un adolescent să scape de acuzația de viol
Ultima oră
09:41 - Carrefour vinde magazinele către frații Pavăl, proprietarii Dedeman
09:20 - Cinci persoane, rănite într-o încăierare. Scandalul a pornit de la o datorie disputată online
09:02 - Război în Ucraina. Atac cu rachete asupra unei instalații militare din sudul Rusiei. Un incendiu a izbucnit într-o bază a armatei
08:50 - Donald Trump convoacă un summit cu lideri latino-americani la Miami. Relația cu China, posibil subiect central
08:27 - Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Autoritățile etimează un prejudiciu de 2 milioane de lei (VIDEO)
08:11 - Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Competitivitatea și consolidarea Pieței Unice, în centrul discuțiilor
07:36 - Guvernul modifică legislația privind stupefiantele, piața de capital și infrastructura verde. Investiție de peste 256 milioane lei pentru podul Albița-Leușeni
23:54 - Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
23:50 - Dragoș Sprînceană estimează că AUR „a aruncat 10 milioane de euro pentru SUA, fără niciun rezultat”: „Vă dați seama cum puteau să beneficieze românii de acești bani?” / Ce a spus despre Nicușor Dan și politica externă a României (VIDEO)
23:32 - O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă