Kim Jong Un, dictatorul comunist la Coreei de Nord se pregăteşte să-și desemneze fiica drept moştenitoarea la conducerea țării. Modelul a fost împământenit de bunicul său, Kim Ir-sen.

Kim Jong Un asigură viitorul dictaturii nord-coreene

Liderul nord-coreean intenționează să-și desemneze fiica, pe Ju Ae, ca moştenitoare a de la Phenian. Informația a fost prezentată de un parlamentar sud-coreean, Lee Seong-kweun, citat de AFP. Acesta a citat o informare a serviciului naţional de informaţii NIS din Coreea de Sud.

Dacă Kim Jong Un va face acest lucru, dinastia Kim din va ajunge la cel de-al patrulea dictator. Dinastia Kim este la putere de la fondarea statului comunist, fiind fondată de Kim Ir-sen, bunicul actualului . După acesta, la putere a urmat filul său, Kim Jong Il, tatăl actualului conducător.

Presa de propagandă din Coreea de Nord o numește pe Ju Ae „copilul iubit” al ţării sau „marea îndrumătoare”. Aceste calificative sunt rezervate, de regulă, conducătorilor supremi şi moştenitorilor lor, observă . În acest context, parlamentarul Lee Seong-kweun, susține că estimările NIS arată că Kim Ju Ae este pe cale să fie desemnată succesoare.

Informaţia se bazează, în special, pe o vizită făcută în ianuarie la Palatul Soarelui Kumsusan, a celor doi tată și fiică. Acesta este mausoleul primilor doi conducători comunişti nord-coreeni, cărora Kim Jong Un şi fiica le-au adus omagii.

Un dictator discret cu descendenții săi

Kim Jong Un, care nu dă multe detalii despre descendenţii săi, şi-a prezentat fiica în public în 2022. Cei doi, tată și fiică au apărut împreună la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Acum, deja adolescentă, Ju Ae îşi însoţeşte tot mai des tatăl la evenimente sociale importante.

Serviciul sud-coreean a transmis că va urmări îndeaproape o eventuală prezenţă a tinerei Kim Ju Ae la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord.

Evenimentul este programat să se desfășoare la sfârşitul lunii februarie. Atunci se va stabili un detaliu relevant, locul pe care adolescenta îl va ocupa în ierarhia conducerii de partid.