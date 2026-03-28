Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică lipsa de transparență privind utilizarea fondurilor europene din programul SAFE, într-un context politic tensionat. Declarațiile sale evidențiază nemulțumiri legate de modul în care sunt comunicate și gestionate aceste resurse importante.

De ce acuză Sorin Grindeanu lipsa de transparență

Liderul social-democrat susține că nu a primit informații oficiale despre modul în care sunt alocate fondurile din programul SAFE, deși ocupă o funcție-cheie în stat. Acesta afirmă că află detalii doar pe surse, situație pe care o consideră inacceptabilă.

„Nu îmi face plăcere să aflu pe surse despre acest program numit SAFE. Eu, ca preşedinte al , al treilea om în stat, vă spun că nu ştiu nimic despre acest program. În afară de 4 miliarde din 16 care merg în mobilitate militară şi se construiesc autostrăzi, restul de 12 miliarde nu ştiu unde merg. Şi sunt bani luaţi cu împrumut, trebuie daţi înapoi tot de poporul român, nu de sau de Miruţă”, a declarat Grindeanu.

Criticile au fost formulate la Târgoviște, unde acesta a atras atenția asupra lipsei unei comunicări clare în interiorul coaliției. Situația este considerată problematică, mai ales în contextul unor sume considerabile care urmează să fie contractate și rambursate.

Cum ar trebui folosite fondurile din programul SAFE

Grindeanu a subliniat că o parte semnificativă din bani ar trebui orientată către dezvoltarea industriei de apărare din România. În opinia sa, investițiile interne ar avea un impact mai sustenabil decât simpla achiziție de echipamente.

„Şi pot să înţeleg că de unu, două, trei miliarde merge şi facem, să spunem, shopping. Dar de restul opt – nouă miliarde trebuie să investim în industria de apărare. Şi dumneavoastră aici în judeţ aveţi uzine de apărare. Cine ştie astăzi, în afară de o mână de oameni, ţinut la ascuns acest lucru, unde merg aceste miliarde? Pe care tot noi trebuie să le plătim înapoi”, a afirmat liderul PSD, potrivit stiripesurse.ro.

Acesta a atras atenția că lipsa de claritate privind destinația fondurilor ridică semne de întrebare și poate genera neîncredere în rândul publicului. În plus, caracterul de împrumut al acestor resurse implică responsabilitate suplimentară în utilizarea lor.

Ce presupune programul SAFE la nivel european

este un mecanism financiar lansat de Uniunea Europeană pentru a sprijini investițiile în domeniul apărării și infrastructurii asociate. Acesta permite statelor membre să acceseze fonduri pentru proiecte strategice, inclusiv dezvoltarea capacităților militare și a infrastructurii duale.

Prin acest instrument, statele pot realiza atât achiziții comune, cât și investiții pe termen lung în industrii relevante pentru securitate. În acest context, modul în care sunt gestionate aceste resurse devine esențial pentru eficiența și sustenabilitatea proiectelor finanțate.