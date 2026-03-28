B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ministrul Sănătății vorbește despre relația cu Ilie Bolojan. Cum va vota la referendumul intern pentru demiterea premierului

Iulia Petcu
28 mart. 2026, 15:09
sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete
Cuprins
  1. Cum descrie Alexandru Rogobete relația cu premierul Ilie Bolojan
  2. Cum se poziționează ministrul înaintea votului din PSD
  3. Ce tensiuni există în interiorul coaliției de guvernare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit detalii despre relația sa cu premierul Ilie Bolojan, într-un context politic marcat de decizii sensibile. Declarațiile vin înaintea unui vot intern important în PSD, care ar putea influența viitorul guvernării.

Cum descrie Alexandru Rogobete relația cu premierul Ilie Bolojan

Ministrul a explicat că relația cu premierul este „una strict profesională. Eu îl cunosc pe domnul premier de mai mult timp. Mă rog, fiind din aceeaşi zonă, cumva, a ţării, am mai avut proiecte comune. Îl cunosc şi de când era preşedintele Consiliului Judeţean Bihor şi depunea prin PNRR proiecte la Ministerul Sănătăţii. Eu eram secretar de stat. O relaţie profesională”, a declarat acesta.

El a subliniat că, în anumite situații, este nevoie de argumente suplimentare pentru a influența deciziile premierului. „Dar da, uneori echilibrul se atinge cu un efort suplimentar de comunicare şi de argumente. L-am atins de cele mai multe ori”, a adăugat ministrul.

Cum se poziționează ministrul înaintea votului din PSD

Alexandru Rogobete a fost întrebat și cum va vota la referendumul intern al PSD privind susținerea premierului și continuarea guvernării. Acesta a evitat să ofere un răspuns clar, invocând dinamica imprevizibilă a scenei politice.

„Este o întrebare foarte grea cu un răspuns foarte greu de dat acum pentru că până în 20 aprilie se mai pot schimba multe. Eu nu sunt de mult în politică. Şi am învăţat că în politică lucrurile se schimbă des şi cu o viteză uriaşă. Nu vreau să mă antepronunţ”, a spus el.

Ministrul a precizat că are deja o opțiune conturată, dar nu dorește să o facă publică pentru a evita interpretările. „Am în cap, ştiu ce voi vota, dar nu vreau să dau răspunsul pentru că el poate fi interpretat, poate fi speculat. Şi până în 20 se mai pot întâmpla multe”, a explicat Rogobete, potrivit Capital.

Ce tensiuni există în interiorul coaliției de guvernare

În același context, lideri politici au admis că unele decizii ale guvernului nu au fost întotdeauna cele mai potrivite, sugerând existența unor nemulțumiri. „Asta nu înseamnă că deciziile din coaliţie, din Guvern, din care şi PSD-ul face parte, au fost întotdeauna cele mai bune”, a transmis liderul PSD.

Pe 20 aprilie, social-democrații urmează să decidă dacă vor continua guvernarea sau vor ieși din coaliție, într-un moment considerat decisiv. În acest context, premierul Ilie Bolojan a transmis că nu ia în calcul o demisie, invocând responsabilitatea funcției.

„Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situaţia în care suntem şi responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier”, a declarat Bolojan.

Tags:
