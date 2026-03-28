Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)

Ziua Mondială a Somnului a fost marcată, sâmbătă, 28 martie, printr-o conferință organizată de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, în colaborare cu Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie și Banca Locală de Alimente din .

Când spunem somn de calitate, nu vorbim despre încă un moft. ne face mai performant și ține la distanță o mulțime de asociate stresului. Dormim din ce în ce mai prost în ultimii ani, iar acest lucru se reflectă în calitatea vieții de zi cu zi, în vigilanța necesară zi de zi.

Inițiativa organizării acestei conferințe a aparținut Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. De Ziua Mondială a Somnului, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, în colaborare cu Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie și Banca Locală de Alimente din Sectorul 6, au organizat odezbatere în care a fost evidențiată importanța nutriției pentru un somn de calitate.

„Nu plămânul este cel care suferă, când vorbim despre sindromul de apneei în somn, ci procesul respirației din timpul somnului, pentru că apar niște întreruperi, iar locul sau cauza acestor întreruperi este faringele, este în afara plămânului, este în sfera căilor respiratorii înalte”, a explicat mediul Dragoș Zaharia, directorul medical al Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta.

Potrivit spuselor sale, acest tip de tulburări au o serie de consecințe asupra somnului, dar și a funcționării sistemului nervos central. Concret, a explicat medicul, tulburările afectează calitatea somnului, dar și a activităților din timpul zilei.

„Sigur, tulburările acestea respiratorii au niște consecințe asupra funcționării sistemului nervos central, asupra somnului, deci cumva influența este inversă, dacă vreți. Aceste tulburări afectează cumva calitatea somnului și produc diverse efecte diurne”, a mai spus doctorul Dragoș Zaharia.

Importanța unui somn de calitate

Scopul conferinței, organizată la inițiativa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a fost de a face cunoscute publicului larg consecințele unui somn precar, dar și afecțiunile pe care le poate genera lipsa odihnei de calitate.

„Este adevărat că trebuie să dormim minim șapte ore pentru vârsta noastră. Copiii au nevoie de un somn mai prelungit, dar fiecare persoană are nevoie de un timp specific de odihnă. Pentru aceasta trebuie să ne găsim timp să ne odihnim. Trebuie să conștientizăm că somnul este esențial pentru starea noastră emoțională, capacitatea de concentrare și funcționarea corectă a tuturor organelor noastre”, a afirmat medicul Claudia Dobromir, director adjunct al Centrului de Sănătat Sf. Nectarie.

În cadrul evenimentului, făcând legătura dintre nutriție și odihna de calitate, nutriționistul Alina Trifu a afirmat că anumite diete, cum ar fi dieta mediteraneană și dash, precum și o serie de alimente, cum sunt peștele gras, laptele, ouăle și nucile consumate frecvent pot asigura un somn profund.

Apneea poate fi combătută cu ajutorul unui dispozitiv medical

Pentru cei care se confruntă cu apnea din timpul somnului, există și o veste bună, O vizită la medicul pneumolog îi poate asigura celui aflat în suferință un dispozitiv care reduce simțitor apnea. Chiria pentru acesta se decontează lunar, de casele de asigurări.

„Noi vrem să ne asigurăm că nu există un blocaj al căilor respiratori în timpul somnului și folosim un dispozitiv medical care menține o presiune crescută aerului în interiorul căilor respiratori, astfel încât acestea să nu se mai colabeze și să poată să treacă tot timpul aerul pe acolo. Deci rolul nostru este de a menține deschise căile respiratori în timpul somnului. Tehnologia aceasta este inventată undeva prin anii 70, dar în România a ajuns ceva mai târziu”, a mai spus directorul medical al Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta