B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)

Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)

B1.ro
28 mart. 2026, 18:44
Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)
Medicul Dragoș Zaharia Sursa foto: Captura b1 TV
Cuprins
  1. Eveniment organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Somnului
  2. Importanța unui somn de calitate
  3. Apneea poate fi combătută cu ajutorul unui dispozitiv medical

Ziua Mondială a Somnului a fost marcată, sâmbătă, 28 martie, printr-o conferință organizată de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, în colaborare cu Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie și Banca Locală de Alimente din Sectorul 6.

Când spunem somn de calitate, nu vorbim despre încă un moft. Odihna eficientă ne face mai performant și ține la distanță o mulțime de afecțiuni asociate stresului. Dormim din ce în ce mai prost în ultimii ani, iar acest lucru se reflectă în calitatea vieții de zi cu zi, în vigilanța necesară zi de zi.

Eveniment organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Somnului

Inițiativa organizării acestei conferințe a aparținut Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. De Ziua Mondială a Somnului, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, în colaborare cu Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie și Banca Locală de Alimente din Sectorul 6, au organizat odezbatere în care a fost evidențiată importanța nutriției pentru un somn de calitate.

„Nu plămânul este cel care suferă, când vorbim despre sindromul de apneei în somn, ci procesul respirației din timpul somnului, pentru că apar niște întreruperi, iar locul sau cauza acestor întreruperi este faringele, este în afara plămânului, este în sfera căilor respiratorii înalte”, a explicat mediul Dragoș Zaharia, directorul medical al Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta.

Potrivit spuselor sale, acest tip de tulburări au o serie de consecințe asupra somnului, dar și a funcționării sistemului nervos central. Concret, a explicat medicul, tulburările afectează calitatea somnului, dar și a activităților din timpul zilei.

„Sigur, tulburările acestea respiratorii au niște consecințe asupra funcționării sistemului nervos central, asupra somnului, deci cumva influența este inversă, dacă vreți. Aceste tulburări afectează cumva calitatea somnului și produc diverse efecte diurne”, a mai spus doctorul Dragoș Zaharia.

Importanța unui somn de calitate

Scopul conferinței, organizată la inițiativa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a fost de a face cunoscute publicului larg consecințele unui somn precar, dar și afecțiunile pe care le poate genera lipsa odihnei de calitate.

„Este adevărat că trebuie să dormim minim șapte ore pentru vârsta noastră. Copiii au nevoie de un somn mai prelungit, dar fiecare persoană are nevoie de un timp specific de odihnă. Pentru aceasta trebuie să ne găsim timp să ne odihnim. Trebuie să conștientizăm că somnul este esențial pentru starea noastră emoțională, capacitatea de concentrare și funcționarea corectă a tuturor organelor noastre”, a afirmat medicul Claudia Dobromir, director adjunct al Centrului de Sănătat Sf. Nectarie.

În cadrul evenimentului, făcând legătura dintre nutriție și odihna de calitate, nutriționistul Alina Trifu a afirmat că anumite diete, cum ar fi dieta mediteraneană și dash, precum și o serie de alimente, cum sunt peștele gras, laptele, ouăle și nucile consumate frecvent pot asigura un somn profund.

Apneea poate fi combătută cu ajutorul unui dispozitiv medical

Pentru cei care se confruntă cu apnea din timpul somnului, există și o veste bună, O vizită la medicul pneumolog îi poate asigura celui aflat în suferință un dispozitiv care reduce simțitor apnea. Chiria pentru acesta se decontează lunar, de casele de asigurări.

„Noi vrem să ne asigurăm că nu există un blocaj al căilor respiratori în timpul somnului și folosim un dispozitiv medical care menține o presiune crescută aerului în interiorul căilor respiratori, astfel încât acestea să nu se mai colabeze și să poată să treacă tot timpul aerul pe acolo. Deci rolul nostru este de a menține deschise căile respiratori în timpul somnului. Tehnologia aceasta este inventată undeva prin anii 70, dar în România a ajuns ceva mai târziu”, a mai spus directorul medical al Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta

Tags:
Citește și...
Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
Eveniment
Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Eveniment
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
Eveniment
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
România trece la ora de vară. Când are loc schimbarea și cum va fi afectată circulația trenurilor
Eveniment
România trece la ora de vară. Când are loc schimbarea și cum va fi afectată circulația trenurilor
Incendiu devastator în Turda, zeci de locuințe distruse într-o singură noapte. Cum au reușit pompierii să limiteze extinderea flăcărilor
Eveniment
Incendiu devastator în Turda, zeci de locuințe distruse într-o singură noapte. Cum au reușit pompierii să limiteze extinderea flăcărilor
Ora Pământului 2026. Când se sting luminile timp de oră și ce reprezintă gestul simbolic
Eveniment
Ora Pământului 2026. Când se sting luminile timp de oră și ce reprezintă gestul simbolic
Contractele Pfizer din pandemie ajung în instanță la Bruxelles. Ce sume uriașe sunt în joc pentru România, Polonia și Ungaria
Eveniment
Contractele Pfizer din pandemie ajung în instanță la Bruxelles. Ce sume uriașe sunt în joc pentru România, Polonia și Ungaria
Bunicul lui Mario Berinde, plasat sub control judiciar. Ce i-ar fi făcut mamei unuia dintre tinerii implicați în uciderea nepotului său
Eveniment
Bunicul lui Mario Berinde, plasat sub control judiciar. Ce i-ar fi făcut mamei unuia dintre tinerii implicați în uciderea nepotului său
Restricții de trafic duminică în Capitală pentru procesiunea de Floriile catolice. Cum va fi afectată circulația pe principalele bulevarde
Eveniment
Restricții de trafic duminică în Capitală pentru procesiunea de Floriile catolice. Cum va fi afectată circulația pe principalele bulevarde
Lia Savonea dă Guvernul în judecată. Reacția explozivă a lui CTP: „România este ostatica justiției acum, nu a unor teroriști” (VIDEO)
Eveniment
Lia Savonea dă Guvernul în judecată. Reacția explozivă a lui CTP: „România este ostatica justiției acum, nu a unor teroriști” (VIDEO)
Ultima oră
17:36 - Pericol de inundații în mai multe județele. Hidrologii au emis o avertizare valabilă până luni
17:15 - Atentat cu bombă dejucat în centrul Parisului. Atacatorul viza o cunoscută bancă americană
16:41 - Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
16:20 - Trei jurnaliști libanezi, uciși de armata israeliană. Mașina în care se aflau a fost bombardată
15:58 - Sorin Grindeanu critică lipsa de transparență din coaliție privind fondurile din programul SAFE. Cum sunt cheltuite miliardele destinate investițiilor strategice
15:09 - Ministrul Sănătății vorbește despre relația cu Ilie Bolojan. Cum va vota la referendumul intern pentru demiterea premierului
14:24 - Eroare Google Maps a redenumit temporar Casa Albă „Insula lui Epstein” pe telefoanele Android. Cum a apărut eroarea și cum a fost corectată
13:49 - Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
13:17 - Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
12:48 - Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele