Adrian Teampău
28 mart. 2026, 17:36
Sursa foto: Captură video - Antena 3 CNN / YouTube
Pericol de inundații pe râurile din mai multe județe ale țării, în contextul precipitațiilor abundente din aceste ore. Hidrologii au emis o avertizare valabilă până luni, la orele prânzului.

Pericol de inundații în mai multe județe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA)a emis o atenţionare Cod galben pentru râuri din judeţele Caraş Severin, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Alba, Cluj, Dâmboviţa, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna, Prahova şi Ilfov. Avertizarea este valabilă începând de sâmbătă până luni, ora 12:00.

Este pericol de inundații, atrag atenția hidrologii ca urmare a precipitațiilor abundente din acest interval de timp. Este posibil să se formeze scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie. De asemnea, autoritățile trebuie să se aștepte la viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale. Sunt estimate și creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Avertizarea hidrologilor este valabilă pe râurile din bazinele hidrografice Arieş, Timiş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Ialomiţa, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Trotuş şi Bistriţa.

INHGA menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă. De asemenea, pot apărea probleme și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Prognoza meteo pentru următoarele ore

Avertizarea hidrologică referitoare la acest pericol de inundații vine după ce meteorologii au emis un Cod Galben de ploi abundente, vânt, lapoviță și ninsori la munte. Acesta a intrat în vigoare în cursul zilei de sâmbătă și va fi valabil până luni, la ora 10:00. Sunt estimate precipitații însemnate cantitativ, iar la munte, la altitudini mai mari de 1.600 m sunt prognozate ninsori abundente și viscol.

În intervalul menționat în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei va ploua însemnat cantitativ. Vor fi mai ales averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie). Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 40…60 l/mp și pe alocuri de peste 70…80 l/mp.

Tot până luni, la 10:00, este în vigoare o informare meteorologică de vreme rea. Temporar, vor fi intensificări ale vântului pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării. Duminică (29 martie), vântul va cunoaște intensificări în sud-est și pe alocuri în vest, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

Ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, la altitudini mai mari de 1.600 m, la început în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol.

