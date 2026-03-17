Diosdado Cabello, ministrul de interne al Venezuelei și unul dintre liderii radicali ai chavismului, susține că doctrina socialistă a fostului președinte Hugo Chávez rămâne puternică, în pofida capturării președintelui Nicolás de către armata americană și a reformelor adoptate sub presiunea Washingtonului.

Cabello respinge ideea unei slăbiciuni a chavismului

La un miting în orașul andin Trujillo, în vestul Venezuelei, Diosdado Cabello a ironizat ideea că mișcarea chavistă ar fi slăbită în fața presiunii internaționale, scrie Agerpres.

„Cred ei că chavismul este pe cale să dispară? Cred ei că chavismul este pus încolțit?”, a spus Cabello, reafirmând că ideologia lui Hugo Chávez continuă să fie prezentă și influentă în viața politică a țării.

„Chavismul este în stradă și înfruntă situația. Realitatea îi lovește puternic, pentru că aici, în Venezuela, chavismul este încă cel care guvernează și continuă să guverneze Revoluția bolivariană, având-o în frunte pe sora noastră Delcy Rodriguez, care se bucură de sprijinul poporului în fața acestei situații dificile”, a adăugat.

Reforme și moderarea retoricii antiimperialiste

Sub presiunea Statelor Unite, președinta interimară Delcy Rodriguez, fostă vicepreședintă a lui Maduro, a adoptat o abordare mai moderată înainte de atacul american din 3 ianuarie. Ea a implementat reforme legislative semnificative, printre care o modificare a legii hidrocarburilor pentru a permite investiții private și străine și o lege a amnistiei pentru prizonierii politici.

De asemenea, Rodriguez a promis că va revizui codul minier, va implementa o reformă judiciară și va îndepărta persoane apropiate fostului președinte Maduro, la putere din 2013. În plus, Venezuela și Statele Unite au restabilit relațiile diplomatice, întrerupte în 2019.

Cabello: loialitate și determinare

Liderul chavist a subliniat importanța solidarității în rândul susținătorilor mișcării: „Să continuăm să fim solidari și loiali cu sora noastră, președinta Delcy. Să continuăm să-i sprijinim cu rugăciunile noastre pe fratele nostru Nicolás (Maduro) și pe Cilia (Flores, fosta Primă Doamnă)”.

„Nu există nicio opțiune, singura opțiune este să câștigăm”, a mai spus acesta. De asemenea, a adăugat că Washingtonul a pus o recompensă de 25 de milioane de dolari pe capul său pentru capturarea sa.