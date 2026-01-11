La mai bine de o săptămână de la capturarea sa, Nicolas Maduro a transmis un mesaj dintr-un centru de detenție din Brooklyn. Acesta i-a asigurat pe admiratorii săi că, atât el, cât și soția sa sunt bine și au grijă să rămână puternici. Mesajul pe cât de scurt și succint, poate contribui la liniștea apelor.

„Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat fostul președinte venezuelean, potrivit unui video cu fiul său. Filmarea a fost publicată, sâmbătă, de partidul de guvernământ din Venezuela. Fostul lider nu a uitat nici de susținătorii săi, cărora le-a transmis un mesaj, prin avocați: „Nu fiți triști”.

Evenimente de după capturarea și închiderea într-un centru de detenție a lui Nicolas Maduro

Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost ridicați de polițiști din forțele speciale americane de la locuința lor din Caracas și transportați până în Statele Unite. Acolo, cuplul a fost închis într-un centru de detenție din Ney Work, fiind acuzați, printre altele, și de trafic de droguri. Cei doi au pledat nevinovați în fața unui tribunal american, urmând ca viitoarea audiere în instanță să aibă loc abia pe 17 martie.

Capturarea lor a scos aproape o mie de oameni în stradă, în Caracas. Protestarii au purtat pancarte cu mesaje de genul „Îi vrem înapoi” și scandând „Maduro și Cilia sunt familia noastră!”.

După capturarea președintelui venezuelean, conducerea statului a fost preluată de fosta vicepreședintă Delcy Rodriguez. Odată cu instituirea ei în funcția de președinte, a început să negocieze pe mai multe fronturi cu Washingtonul, a cărui interes este să exploateze vastele rezerve de petrol ale Venezuelei. Ca urmare a colaborării dintre cele două state, Donald Trump a anunțat că „a anulat” un al doilea pe care îl plănuia asupra Venezuelei, relatează Agerpres.

Apelul făcut de SUA către toți cetățenii americani din Venezuela

Sâmbătă, a lansat un avertisment către cetățenii americani să nu călătorească în Venezuela. Cei care sunt deja în țara din America de Sud sunt sfătuiți să plece cât mai repede posibil, dată fiind situația de securitate „instabilă”.

„Grupări de miliții armate, cunoscute sub numele de colectivos, instalează bariere rutiere și percheziționează vehicule în căutarea unor dovezi de cetățenie americană sau de sprijin pentru Statele Unite”, a mai menționat Departamentul de Stat al SUA în apelul său către cetățenii americani.

Drept răspuns, autoritățile de la Caracas au spus că avertismentele SUA „se bazează pe discursuri inexistente ce vizează crearea unei percepții de risc care nu există”.