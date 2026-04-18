Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză nereguli grave în Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, după un control intern desfășurat recent. Oficialul susține că fostul guvernator Bogdan Bulete și-ar fi construit o structură uriașă în instituție, pe care apoi a ajuns să o conducă.

Ce a descoperit Corpul de Control

Potrivit ministrului, una dintre cele mai importante concluzii ale verificărilor vizează reorganizarea instituției realizată în 2024. afirmă că noua schemă a concentrat într-o singură direcție o parte uriașă din atribuțiile administrative.

”În 2024, s-a creat această reorganizare în care domnul guvernator Bulete a reorganizat toată structura Administraţiei Deltei Dunări şi şi-a creat o direcţie mamut în care sunt puse de la direcţii de control până la direcţiile de avizare, până la direcţii de reglementare.”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ministrul a precizat că respectiva structură ar include aproximativ 50-60% din personalul instituției. În plus, pe organigramă, conducerea direcției i-ar reveni chiar lui Bogdan Bulete.

Cum ar fi funcționat mecanismul reclamat de minister

Diana Buzoianu a descris public pașii prin care fostul guvernator ar fi ajuns în fruntea noii direcții. Potrivit explicațiilor oferite, acesta ocupa simultan poziția de guvernator și avea suspendată o funcție de director într-un compartiment mai mic.

”Domnul Bulete şi-a creat pentru domnul Bulete o direcţie mamut şi s-a intâmplat aşa. Cât timp domnul Bulet era guvernatorul Deltei Dunării era, de asemenea, şi director cu funcţia suspendată într-o direcţie micuţă din Rezervaţia Deltei Dunării. Domnul guvernator Bulete a venit şi a propus să se creeze această direcţie mamut. După ce a propus înfiinţarea acestei direcţii mamut, domnul guvernator Bulete îi trimite o notificare domnului director Bulete, în care îi spune că i se va vacanta postul de director. Apoi, tot domnul guvernator Bulete îi spune directorului Bulete că poate să decidă să fie director pe noua direcţie mamut. Câteva zile mai târziu, domnul director Bulete îl anunţă pe domnul guvernator Bulete că este de acord să fie director pe direcţia mamut şi domnul guvernator Bulete îi dă imediat domnului director Bulete o decizie în care îl dă afară din funcţia de director pe vechea direcţie şi îl pune, bineînţeles, director pe noua direcţie mamut”, a explicat ministrul Mediului.

Ce instituții vor fi sesizate

a anunțat că raportul de control va merge către Agenția Națională de Integritate și Direcția Națională Anticorupție. Totodată, ministerul va cere anularea actelor considerate incompatibile cu legea.

”Astăzi noi vom transmite şi către ANI, vom cere anularea acestor acte care sunt în perfect conflict de interese. Vom trimite şi la DNA acest raport.”

Oficialul a mai spus că va contesta toate deciziile luate în condiții pe care le consideră nelegale. În opinia sa, actuala situație nu poate rămâne neschimbată prea mult timp.

Ce urmează pentru Administrația Deltei

Diana Buzoianu a explicat că noul guvernator are mandatul de a veni rapid cu o reformă internă. Nu doar direcția controversată ar urma să fie analizată, ci întreaga structură instituțională.

”Domnul guvernator va avea în perioada imediat următoare atribuţiile să refacă reorganizarea Deltei Dunării.”

Ministrul a spus că așteaptă o propunere concretă într-un termen de cel mult o lună. Obiectivul declarat este eficientizarea administrației și eliminarea blocajelor interne, relatează știripesurse.ro.