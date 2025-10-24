B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat

Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat

Traian Avarvarei
24 oct. 2025, 13:45
Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat
Directorul Termocentrale Constanţa s-a sinucis. Daniel Popa avea 43 de ani. Sursa foto: Primăria Constanța / Facebook
Cuprins
  1. Ce probleme avea directorul Termocentrale Constanţa
  2. Ce mesaje de condoleanțe au fost trimise după moartea lui Daniel Popa

Directorul Termocentrale Constanţa s-a sinucis. Daniel Popa avea 43 de ani, era căsătorit și avea doi copii mici. Soția sa este cea care l-a găsit spânzurat în casă și a anunțat 112.

Ce probleme avea directorul Termocentrale Constanţa

Joi, după ora 15.00, soția lui s-a întors acasă de la serviciu și l-a găsit pe acesta spânzurat, în sufragerie. Daniel Popa s-ar fi aflat în depresie şi lua tratament. Colegii lui spun că nu a dat semne că era în depresie, dar părea mai stresat în ultima vreme.

„Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, a transmis IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal, cum e procedura în astfel de cazuri.

Ce mesaje de condoleanțe au fost trimise după moartea lui Daniel Popa

Societatea Termocentrale Constanța a emis un comunicat în care a transmis condoleanțe familiei:

„Echipa Termocentrale Constanța își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea în neființă a colegului nostru Daniel Popa, directorul general al societății.

Gândurile noastre se îndreaptă în aceste momente cumplite spre familia, prietenii și toți cei apropiați lui. 🙏

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i aibă în pază familia!’, au transmis angajații Termocentrale Constanța”.

Și Primăria Constanța a transmis condoleanțe familiei Popa:

„Colectivul Primăriei Municipiului Constanța este profund îndurerat de trecerea la cele veșnice a domnului Daniel Popa, director al Termocentrale Constanța SRL, un om dedicat, apreciat pentru profesionalismul, calmul și seriozitatea cu care și-a îndeplinit misiunea.

La doar 43 de ani, plecarea sa lasă în urmă un gol imens în rândul colegilor, al prietenilor și al tuturor celor care l-au cunoscut.

În aceste momente grele, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Daniel Popa era directorul societății Termocentrale Constanța din aprilie 2024 și era destul de implicat în proiectul de construire a noului CET.

Tags:
Citește și...
Vlad Ciurea, despre cafea: „Desface anumite căi, desface anumite sinpse”. Când și în ce cantitate ar trebui să o bei pentru beneficii maxime
Eveniment
Vlad Ciurea, despre cafea: „Desface anumite căi, desface anumite sinpse”. Când și în ce cantitate ar trebui să o bei pentru beneficii maxime
Panică în cel mai mare mall din Capitală. Zeci de clienți au fost evacuați (VIDEO)
Eveniment
Panică în cel mai mare mall din Capitală. Zeci de clienți au fost evacuați (VIDEO)
Ți-ai ars oala și nu ai idee ce să faci? Iată trucul care te va ajuta în doar 10 minute
Eveniment
Ți-ai ars oala și nu ai idee ce să faci? Iată trucul care te va ajuta în doar 10 minute
Mită cu elicopterul pentru fructe și legume stricate! Cine este controlorul de calitate de la Kaufland prins în fapt
Eveniment
Mită cu elicopterul pentru fructe și legume stricate! Cine este controlorul de calitate de la Kaufland prins în fapt
Adolescenții români, în topul european al dependenților de alcool, țigări și jocuri de noroc / Peste 50% dintre tineri au fumat în ultima lună
Eveniment
Adolescenții români, în topul european al dependenților de alcool, țigări și jocuri de noroc / Peste 50% dintre tineri au fumat în ultima lună
Cum pot fi ajutate mamele cu depresie postnatală. Simptome și tratament. Psiholog: Multe femei nu cer sprijin de rușine. La noi în societate, încă e stigmatizarea asta mare
Eveniment
Cum pot fi ajutate mamele cu depresie postnatală. Simptome și tratament. Psiholog: Multe femei nu cer sprijin de rușine. La noi în societate, încă e stigmatizarea asta mare
Ai obținut o promovare importantă la serviciu? Ce cadouri poți să îți faci pentru a sărbători acest succes?
Eveniment
Ai obținut o promovare importantă la serviciu? Ce cadouri poți să îți faci pentru a sărbători acest succes?
Trecem la ora de iarnă. Cum ne afectează sănătatea și ce se va întâmpla cu mersul trenurilor. „Ne enervează și chiar ne face rău”
Eveniment
Trecem la ora de iarnă. Cum ne afectează sănătatea și ce se va întâmpla cu mersul trenurilor. „Ne enervează și chiar ne face rău”
Caz șocant de intoxicație cu mătrăgună în Turda. Cum s-a petrecut tragedia și cât de periculoasă este planta
Eveniment
Caz șocant de intoxicație cu mătrăgună în Turda. Cum s-a petrecut tragedia și cât de periculoasă este planta
Cele mai populare mezeluri, pline de aditivi. Un platou poate conţine peste 120 de E-uri
Eveniment
Cele mai populare mezeluri, pline de aditivi. Un platou poate conţine peste 120 de E-uri
Ultima oră
13:53 - Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
13:38 - Vlad Ciurea, despre cafea: „Desface anumite căi, desface anumite sinpse”. Când și în ce cantitate ar trebui să o bei pentru beneficii maxime
13:20 - Panică în cel mai mare mall din Capitală. Zeci de clienți au fost evacuați (VIDEO)
13:10 - Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma
13:08 - S-au liniștit apele în cuplul Bianca și Cornel Păsat?! Cele mai recente declarații ale fostului dansator
13:03 - Ți-ai ars oala și nu ai idee ce să faci? Iată trucul care te va ajuta în doar 10 minute
12:46 - Salariații de lux din companiile de stat. Câștigă într-o lună cât alții în 10 ani. Cifre halucinante
12:28 - Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)
12:28 - Mită cu elicopterul pentru fructe și legume stricate! Cine este controlorul de calitate de la Kaufland prins în fapt
12:21 - Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România