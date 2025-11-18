Descoperire stranie într-un apartament din Innsbruck, Austria. O mamă de 34 de ani și fiica sa, date dispărute în iulie 2024, au fost descoperite într-un congelator.

Cine sunt principalii suspecți în cazul mamei și fiicei descoperite într-un congelator

Cadavrele celor două persoane au fost găsite vineri, 14 noiembrie, după 16 luni de anchetă. Femeia avea 34 de ani, iar fiica sa – 10 ani. Ambele erau de origine siriană.

„După investigații amănunțite, am găsit cadavrele femeii siriene și ale fiicei sale într-un apartament din Innsbruck. Cadavrele lor erau ascunse într-un congelator mare, într-o parte îndepărtată a unei de depozitare. Camera se afla în spatele unui perete despărțitor din gips-carton”, a declarat Poliția Criminală în cadrul unei conferințe de presă, potrivit .

Anchetatorii cred că ar putea fi vorba despre o dublă omucidere. Suspecții, un austriac în vârstă de 55 de ani și fratele său, în vârstă de 53 de ani, au fost arestați în iunie anul trecut și se află în arest preventiv de atunci.

Cine a raportat dispariția celor două victime

Dispariția femeii a fost raportată de un văr al acesteia, care locuia în Germania. Un bărbat în vârstă de 55 de ani, coleg de-al femeii cu care aceasta avea și o relație, le-a spus anchetatorilor că ea și fiica sa au plecat într-o călătorie lungă.

De asemenea, cardul victimei fusese folosit de mai multe ori, inclusiv în străinătate. Anchetatorii, observând mai multe elemente suspecte, și-au extins ancheta la nivel internațional. Suspiciunile s-au concentrat apoi bărbatului de 55 de ani, fratele lui fiind cel care a inițiat mai multe tranzacții cu cardul victimei.

Cei doi frați, deja deținuți din iulie în închisorile din Innsbruck și Salzburg, și-au recunoscut implicarea în operațiunile de ascundere, dar neagă orice intenție de a ucide. Principalul suspect susține că a fost un accident, în timp ce fratele său susține că nu avea cunoștință de nicio posibilă omucidere.

Din cauza stării avansate de descompunere, cauza morții nu a fost încă stabilită.