Unele blocuri din cartierul Rahova au fost realimentate cu gaze naturale, potrivit unui comunicat emis de Distrigaz Sud Rețele.

În urma exploziei care a avut loc vineri, mai multe imobile au rămas fără gaze, iar distribuitorul de astfel de servicii întrerupt alimentarea. Potrivit unui comunicat recent, Distrigaz Sud Rețele a repornit alimentarea blocurilor de pe nouă străzi din cartierul Rahova.

Unde a fost repornită alimentarea cu gaze

Imobilele de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina au fost realimentate cu gaze. Excepție fac anumite blocuri, la care gazele vor fi repornite abia după finalizarea cercetărilor.

Este vorba despre strada Vicina nr. 1, blocul 32 (scările 1 și 2); strada Vicina nr. 3, blocul 33 (scările 1, 2 și 3); Calea Rahovei nr. 319, blocul 30 (scările 1, 2); Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.

‘În data de 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Rețele a înaintat către Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București o adresă prin care solicită restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale a clienților afectați de închiderea neprogramată. Astfel, în conformitate cu Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2015, Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția următoarelor imobile: strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A”, au transmis oficiali ai companiei Distrigaz Sud Rețele, într-un comunicat remis AGERPRES.

Primăria Capitalei oferă sprijin persoanelor afectate de explozie

Explozia de pe Calea Rahovei a produs foarte multe daune, atât umane, cât și materiale. Oamenii și-au pierdut agoniseala de o viață, rămânând astfel fără un loc în care să poată pune capul pe pernă liniștiți.

Primarul interimar al Bucureștiului, , a explicat că toți cei afectați vor primi sprijin din partea municipalității. Persoanele care au rămas fără autoturisme vor putea circula gratuit, timp de o jumătate de an, cu transportul public.

„De astăzi, intrăm în faza de acțiuni coordonate pentru refacerea zonei și sprijinul persoanelor afectate. Administrația Străzilor a început deja ridicarea autoturismelor avariate, pentru a elibera complet perimetrul și a permite accesul echipelor tehnice în condiții de siguranță.

Pentru proprietarii acestor vehicule, am dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public pentru o perioadă de jumătate de an.