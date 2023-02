DN 1 s-a surpat în zona localității Breaza. Ștefan Etveș: Un drum avem și noi, și acela s-a surpat. Lucrările vor dura cel puțin trei luni. Sunt șanse să existe restricții și pe a doua bandă (VIDEO)

Terasamentul Drumului Național 1 s-a surpat pe o lungime de aproximativ 60 de kilometri, în zona localității Breaza, pe sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești, așa că începând de vineri se efectuează lucrări de reparații la carosabil, iar Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii „Drumurile Noastre”, a precizat că acestea ar putea dura cel puțin trei luni de zile.

Jurnalistul a comentat situația, vineri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Ștefan Etveș, pe B1 TV, despre surparea DN 1: Lucrările vor dura cel puțin trei luni

Realizatorul emisiunii „Drumurile Noastre” spune că joi seară încă nu se produsese surparea.

„Stăteam și mă gândeam, România – Compania de drumuri, Ministerul Transporturilor – are un drum, un singur drum avem și noi, și ăla s-a surpat”, a remarcat Ștefan Etveș.

„Aseară nu era surparea, pentru că eu am urcat spre Brașov, fiind acum la Brașov, aseară nu exista restricția respectivă la kilometrul 99. Probabil că în cursul nopții s-a format acea surpare. Am întrebat Compania de drumuri, am întrebat specialiștii ce se întâmplă în acea zonă, am întrebat dacă sunt șanse să se restricționeze și banda 2, adică practic sensul de mers dinspre Brașov spre București să fie restricționat și să se circule în acea zonă pe o singură bandă, și, mai mult decât atât, am întrebat cât durează lucrările”, a adăugat jurnalistul.

„Aceste lucrări durează cel puțin trei luni, adică oamenii trebuie să știe că acea zonă e cu probleme. Au mai existat surpări în acea zonă și au mai existat restricții”, a continuat el.

Întrebat dacă se poate spune că situația se agravează, Ștefan Etveș a explicat: „Se monitorizează. Sunt oameni de la Regionala de drumuri București care monitorizează acea zonă și sunt șanse, dacă se mai produc surpări, sunt șanse să existe restricții și pe a doua bandă și, automat, fiind două benzi pe sens în acea zonă, să se circule doar pe o bandă, adică banda dinspre București spre Brașov, cele două benzi, să fie transformată una dintre ele în sens de mers dinspre Brașov spre București”.

„E foarte interesant cum va acționa, pentru că acolo e o zonă foarte complexă din punct de vedere al reliefului. Adică acolo deja începe muntele (…). Acolo este necesară o intervenție complexă, care, repet, va dura cel puțin trei luni”, a mai spus Ștefan Etveș.