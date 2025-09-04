Strigător la cer! O adolescentă de 15 ani, victima unei agresiuni sexuale, în Gara de Nord. Ce s-a întâmplat cu agresorul

Este strigător la cer! O fată, în vârstă de 15 ani, , a fost victima unei după ce un bărbat de 55 de ani a atins-o în zona feselor.

Incidentul a avut loc miercuri, în Gara de Nord. Potrivit informațiilor, tânăra se afla împreună cu un grup, atunci când agresorul a trecut pe lângă ea și a atins-o, ulterior plecând ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Fata a fost văzută plângând de către polițiștii de la Transporturi Ferovizare. Aceștia s-au dus la ea, iar adolescenta a povestit ce i s-a întâmplat. Nu a durat mult până ca agresorul să fie identificat. Ulterior, oamenii legii l-au ridicat și dus la secția de poliție, fiind reținut pentru 24 de ore.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, care continuă cercetările sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

„Ieri, 3 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au reținut un bărbat, în vârstă de 55 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, transmite IPJ București-Ilfov, conform