Exporturile României de produse de origine animală au cunoscut o evoluție vizibilă în perioada 2021–2025, atât din punctul de vedere al volumelor, cât și al tipurilor de produse livrate. Autoritățile spun că această creștere a fost susținută în mare parte de consolidarea relațiilor comerciale și de adaptarea standardelor sanitare la cerințele internaționale.

Cum a reușit România să câștige încrederea piețelor externe

Potrivit autorităților din domeniul sanitar-veterinar, succesul exporturilor nu se bazează doar pe calitatea produselor, ci mai ales pe încrederea dintre statele implicate în comerț. Președintele , Alexandru Nicolae Bociu, explică faptul că instituția are rolul de a demonstra partenerilor externi că sistemul românesc de control respectă standarde comparabile cu cele impuse de țările importatoare.

„Exportul de produse de origine animală nu depinde doar de calitatea mărfii unui producător. Depinde, în primul rând, de încrederea între state. Rolul ANSVSA este tocmai acesta: să certifice faptul că România are un sistem de supraveghere a bolilor animalelor şi de siguranţă a alimentelor echivalent cu cerinţele ţării de destinaţie.”

Oficialul susține că, în ultimii ani, instituția a lucrat constant pentru a întări această credibilitate la nivel internațional, iar rezultatele se reflectă în creșterea volumelor exportate și în accesul la piețe noi.

Ce mecanisme administrative stau în spatele exporturilor

Pentru a permite operatorilor români să exporte în state din afara Uniunii Europene, autoritățile trebuie să negocieze și să adapteze documentele sanitare-veterinare la cerințele fiecărei țări. În paralel, ANSVSA gestionează audituri internaționale realizate de delegații de inspectori care verifică modul în care sunt aplicate standardele de siguranță alimentară.

„Avem doi piloni mari. Primul este negocierea şi armonizarea certificatelor sanitare-veterinare. Al doilea pilon este gestionarea auditurilor internaţionale”, a explicat oficialul. Aceste proceduri sunt esențiale pentru deschiderea oficială a unei piețe, moment în care operatorii economici eligibili pot începe către țara respectivă.

Ce piețe noi au fost accesate în ultimii ani

În intervalul analizat, România a reușit să își extindă prezența comercială în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Asia, Africa și America. În același timp, exportatorii români au consolidat relațiile comerciale existente în Europa și în statele din lumea arabă, relatează Antena3.

„Diplomaţia veterinară înseamnă să transformi oportunităţile diplomatice în rezultate economice. În perioada 2021-2025, ANSVSA a creat o reţea globală de desfacere, de la statele vecine – Balcanii de Vest – până la pieţe gigant, precum China, sau pieţe mai exotice, precum Barbados ori Gabon.”

Ce arată datele privind evoluția exporturilor

Statisticile prezentate de autorități indică o creștere consistentă pentru mai multe categorii de produse, inclusiv pentru cele din pescuit, unde volumul exporturilor a crescut de opt ori. De asemenea, carnea de pasăre a înregistrat o creștere semnificativă, iar mierea și produsele procesate din carne și-au dublat volumele exportate.

„În ansamblu, bilanţul perioadei arată clar capacitatea României de a produce şi livra la standarde care rezistă sub lupa auditurilor internaţionale: peste 86.000 tone de produse lactate livrate, peste 62.000 tone de carne de pasăre şi aproape 23 de milioane de ouă de consum.”

În paralel, România și-a menținut poziția de lider european la exportul de vii, cu încasări estimate la aproximativ 360 de milioane de euro în anul 2025.