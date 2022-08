Doi copii de 14 ani au fost la un pas de moarte în Bistrița, după ce motocicleta s-a izbit de gardul unei gospodării

Doi băieți de 14 ani din Bistrița-Năsăud au fost la un pas să-și piardă, ieri, viața, după ce au intrat cu o motocicletă de teren într-un gard, au rupt un indicator, apoi s-au oprit într-o grădină.

Unul dintre adolescenți a rămas inconștient, Băiatul de la ghidon nu avea permis și vehiculul nu era îmnmatriculat.

Adolescentul a pierdut controlul volanului

în comună Lunca Ilvei. Băieții și-au propus să meargă la o plimbare prin localitate cu motocicleta de teren. Într-o curbă, adolescendul care se afla la ghidon, a pierdut controlul și s-a izbit de gardul unei gospodării.

„Stăteam aici pe terasă și am auzit scuterul cum a venit cu viteză și după aia am auzit bușitura și am văzut cum au zburat peste gard, scuterul a lovit stâlpul, a lovit indicatorul ăla și au zburat cu el peste gard, când am ajuns acolo, copiii erau amândoi , unul era lângă gard și unul se văita cu ochii închiși, celălalt era inconștient”, afirmă un localnic.

Potrivit informțiilor cunoscute, băieții sunt verițori. Unul dintre ei era venit în vacanță, din Austria și tot el este proprietarul motocicletei, care era ținută la bunici, scrie .

„La fața locului, s-a constatat faptul că un tânăr de 14 ani, cetățean austriac, în timp ce conducea un motocross care nu era înregistrat sau înmatriculat, pe o stradă din localitatea Lunca Ilvei a pierdut controlul și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil, stâlpul susținere al unui indicator rutier, după care s-a răsturnat”, a declarat Crina Sârb, purtător cuvânt IPJ Bistrița Năsăud.

Localnicii au menționat că cei doi băieți s-au plimbat toată ziua pe străzi, cu viteză potrivit lor, băieților nu le-ar mai fi ținut frâna.

În urma impactului, băiatul din Austria a rămas inconștient, iar celălalt a suferit răni ușoare

„Doi copii în vârstă de aproximativ 14 ani, conștienți și cooperanți, unul dintre aceștia era ușor somnolent, i-au stabilizat și i-au evacuat spre UPU Smurd Bistrița pentru investigații și îngrijiri medicale”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui moped fără a deține permis de conducere. De asemenea, părinții trebuie să explice autorităților de ce i-au lăsat pe adolescenți să se urce pe motocicletă fără a fi însoțiți de un adult.