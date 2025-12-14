Un incident grav petrecut în județul Brăila readuce în atenție pericolele reale ale articolelor pirotehnice folosite de minori, mai ales în apropierea sărbătorilor de iarnă. Doi copii au ajuns la spital după ce au aprins o petardă pe stradă, iar consecințele au fost severe. Autoritățile vorbesc despre un accident care putea fi prevenit prin supraveghere și responsabilitate din partea adulților.

Cum s-a produs incidentul

Doi copii de 8 și 11 ani din comuna Mircea-Vodă, județul Brăila, au fost răniți după ce au aprins o petardă pe stradă, incidentul fiind semnalat autorităților printr-un apel de urgență.

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Ianca, județul Brăila, au fost sesizați prin apel 112, sâmbătă, 13 decembrie a.c., în jurul orei 13.15, de către un bărbat de 32 de ani, din comuna Mircea-Vodă, cu privire la faptul că doi copii ai săi minori au fost răniți în urma exploziei unei petarde”, a transmis printr-un comunicat.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că cei doi minori ar fi aprins petarda pe domeniul public, iar explozia le-a provocat leziuni la nivelul mâinilor. Ambii copii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, având nevoie de evaluări de specialitate din cauza rănilor suferite, transmite adevărul.ro.

Ce consecințe medicale au suferit cei doi frați

Copilul de 8 ani a fost transferat la Spitalul de Copii din Galați, unde medicii au fost nevoiți să intervină chirurgical de urgență, însă nu au reușit să îi salveze un deget. Fratele său, în vârstă de 11 ani, a suferit arsuri la nivelul palmelor, fiind de asemenea tratat de personalul medical.

Cazul a fost preluat și de polițiști, care au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ancheta vizează împrejurările în care minorii au intrat în posesia și modul în care s-a produs accidentul.

Ce avertismente transmit polițiștii către părinți

În urma incidentului, polițiștii au reiterat o serie de recomandări adresate părinților, subliniind riscurile majore pe care le implică utilizarea articolelor pirotehnice de către copii. Autoritățile atrag atenția că astfel de materiale sunt interzise minorilor și pot provoca leziuni grave, arsuri sau traumatisme ireversibile.

„Reamintim faptul că doar persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza numai articole din categoria F1, considerate cu risc scăzut”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila. În această categorie intră obiecte precum de brad, bețișoarele bengale, jerbele de mici dimensiuni, granulele scânteietoare sau pocnitorile pentru petreceri.

Polițiștii insistă asupra supravegherii permanente a copiilor, mai ales în perioada sărbătorilor, și asupra discuțiilor deschise despre pericolele reale ale petardelor. „Un moment de neatenție poate duce la urmări grave, ce pot necesita spitalizare și pot afecta sănătatea copilului pe termen lung. Siguranța copiilor depinde în primul rând de vigilența și responsabilitatea adulților. Prevenția poate salva vieți”, se mai arată în comunicatul autorităților.