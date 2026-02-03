Doi frați români, în vârstă de 16 și 17 ani, au fost arestați în Italia după ce ar fi atacat și jefuit un tânăr cubanez, imaginile agresiunii fiind ulterior postate pe rețelele de socializare. Cei doi au fost transferați la închisoarea din Torino, iar autoritățile continuă căutările pentru al treilea suspect implicat în incident. Iată ce s-a întâmplat!

Detalii despre atac

Potrivit anchetatorilor, faptele au avut loc la sfârșitul lunii octombrie 2025, în zona gării Brignole din Genova. Cei doi frați români ar fi acționat împreună cu un alt minor de origine albaneză, aflat în prezent dispărut și dat în urmărire, precum și cu un băiat sub 14 ani, care nu poate fi tras la răspundere penală, scrie Adevărul.

Victima, un tânăr cubanez, ar fi fost abordată de grup, apoi pălmuit și lovit în cap. Sub amenințarea unui cuțit, acesta a fost forțat să îi urmeze până în Piazza della Vittoria, unde agresorii i-au sustras un inel și un colier. Leziunile suferite au necesitat aproximativ 10 zile de îngrijiri medicale.

Arestarea și măsurile preventive

Carabinierii din Genova San Martino au pus în aplicare un mandat de arest preventiv emis de Tribunalul pentru Minori din Genova, la solicitarea Parchetului local pentru minori.

Cei doi frați sunt suspectați de jaf, răpire și vătămare corporală gravă.

Dovezi și probe

Anchetatorii au reușit să identifice suspecții cu ajutorul declarațiilor martorilor și al imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

În plus, agresiunea a fost filmată chiar de autori, iar videoclipul a fost distribuit în mai multe grupuri online. Materialul video a fost recuperat ulterior de carabinieri și folosit ca probă esențială în dosar.

Continuarea căutărilor

Autoritățile italiene continuă să caute al treilea suspect, minorul de origine albaneză, care se află în prezent dat în urmărire.

Ancheta rămâne deschisă, iar autoritățile îndeamnă la prudență și la colaborarea cu forțele de ordine pentru prinderea acestuia.