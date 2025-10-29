B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Medici din Capitală, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri

Traian Avarvarei
29 oct. 2025, 20:09
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală au fost reținuți. Sursa foto: Captură video - TVR Info
Cuprins
  1. Cine sunt medicii reținuți
  2. Ce acuzații li se aduc celor doi medici
  3. Cum ar fi mințit medicul curant în privința tratamentului

Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală au fost reținuți, miercuri, de procurori. Ei sunt acuzați că nu au tratat corespunzător un pacient cu arsuri. Acesta a murit pe 31 august.

Cine sunt medicii reținuți

Au fost reținuți o femeie (62 de ani), medic de gardă, și un bărbat (56 de ani), medic curant.

Ea este cercetată penal pentru ucidere din culpă. Doctorița nu ar fi evaluat corespunzător leziunile de pe corpul pacientului ars.

Iar el e cercetat penal pentru ucidere din culpă, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale. Doctorul nu a evaluat corect starea pacientului și nu i-a schimbat pansamentele zilnic, dar a mințit că a făcut-o.

Ce acuzații li se aduc celor doi medici

„În perioada 26 – 31 august 2025, ca urmare a transferului unui pacient în Unitatea Funcțională de Arși – Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență ‘Bagdasar-Arseni’, suspecta (o femeie în vârstă de 62 de ani), în calitate de medic aflat în serviciul de gardă, nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafața corporală a pacientului ars, omițând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafața corporală.

Ulterior, pacientul a fost preluat de suspect, un bărbat în vârstă de 56 de ani, în calitate de medic curant, care, la rândul său, nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului și, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele și nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale.

Omisiunile celor doi suspecți în acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare stării reale a pacientului au avut ca efect neidentificarea și netratarea chimică și chirurgicală a arsurilor profunde localizate la nivelul toracelui posterior, ceea ce a condus la deteriorarea rapidă a stării clinice și, în final, la decesul pacientului, survenit la data de 31 august 2025”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un comunicat citat de Agerpres

Cum ar fi mințit medicul curant în privința tratamentului

Procurorii îl mai acuză pe medicul curant că a inserat date nereale în două acte oficiale.

Astfel, acesta a parafat și semnat foaia de ieșire din spital, consemnând în mod nereal că pacientul a fost pansat zilnic în sala de operații, deși avea cunoștință că, pe întreaga perioadă a internării, pansamentele au fost schimbate doar în trei zile.

Ulterior, medicul curant a modificat foaia de observație clinică generală a pacientului, înscriind olograf procentul de 72% arsuri din suprafața corporală peste procentul anterior, nereal, de 53%, pentru a ascunde omisiunea propriei evaluări a pacientului pe parcursul internării.

