Doi minori au fost reținuți pentru furt calificat. Ei ar fi sustras circa 400 de litri de motorină. Un caz similar a avut loc în august, când cinci tineri au furat peste 2.000 de litri de motorină.

Cum ar fi furat cei doi minori cantitatea de motorină

Cei doi minori au 15 ani și sunt din Făget. Ei au fost reținuți sâmbătă, pentru 24 de ore.

„În cadrul activităţilor sunt cercetate două persoane de 15 ani, bănuite de comiterea infracţiunii de furt calificat, care în perioada 22-25 septembrie ar fi sustras, noaptea, din autovehiculele şi utilajele unei unităţi administrative şi a unor societăţi private care efectuau lucrări de asfaltare a drumurilor, aproximativ 400 de litri de ”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean

În timpul celor patru percheziții domiciliare efectuate în dosar au fost ridicate: un scuter, dispozitive electronice, telefoane mobile, recipiente din plastic şi articole vestimentare, un pistol neletal, un tub cu aer comprimat, un pistol letal şi muniţie.

De asemenea, la descinderi au mai fost ridicate mai multe pachete de ţigarete, netimbrate, deţinute ilegal, pentru care a fost aplicată o sancţiune contravenţională de 20.000 de lei.

Prin urmare, cercetările au fost extinse și pentru comiterea infracțiunilor de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Cum au furat 5 tineri 2.000 de litri de motorină

În Bihor, cinci tineri au fost reținuți în luna august, după ce de motorină de pe un șantier. Ei au fost puși în libertate la vremea respectivă, dar sunt anchetați pentru furt calificat în formă continuată.

Tinerii au vârste cuprinse între 19 și 28 de ani. Ei au reușit să sustragă motorina forțând sistemele de închidere a rezervoarelor utilajelor.

Paguba a fost estimată la circa 30.000 de lei, dar polițiștii au reușit să recupereze aproximativ 70% din prejudiciu.