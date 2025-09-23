B1 Inregistrari!
Ai pus benzină în loc de motorină? Află daunele și cât plătești la service

Ai pus benzină în loc de motorină? Află daunele și cât plătești la service

Ana Beatrice
23 sept. 2025, 10:41
Ai pus benzină în loc de motorină? Află daunele și cât plătești la service
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce este atât de ușor să greșești pompa
  2. Care sunt primele semne că ai alimentat greșit
  3. De ce produce benzina daune atât de mari unui motor diesel
  4. Ce trebuie să faci imediat după ce ai alimentat greșit
  5. Cât de mari pot fi daunele dacă motorul a funcționat cu benzină
  6. În ce situații motorul nu este afectat

O clipă de neatenție la stația de alimentare poate avea consecințe costisitoare. Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de șoferi este alimentarea cu benzină a unei mașini cu motor diesel, o eroare care poate duce la defecțiuni grave și reparații de ordinul miilor de euro. Diferențele dintre cele două tipuri de combustibil sunt esențiale: motorina are rol de lubrifiant pentru piesele sistemului de injecție, în timp ce benzina acționează ca solvent și poate deteriora rapid aceste componente.

Chiar dacă, la prima vedere, benzina și motorina par asemănătoare, confuzia se dovedește a fi una cu efecte majore asupra motorului. În 2025, șansele de a greși sunt și mai mari, deoarece majoritatea pompelor au un design aproape identic, ceea ce face ca atenția sporită la alimentare să fie mai importantă ca oricând.

De ce este atât de ușor să greșești pompa

Explicația ține de o combinație de factori. În primul rând, pistolul de benzină se potrivește perfect în orificiul rezervorului unei mașini diesel, ceea ce face greșeala extrem de ușor de comis. Invers, situația este aproape imposibilă, pentru că pistoalele de motorină sunt mai groase și nu intră în gura de alimentare a unei mașini pe benzină.

În plus, multe stații de alimentare folosesc pistoale și etichete greu de distins. Culorile sunt adesea asemănătoare, inscripțiile sunt mici sau plasate în locuri puțin vizibile, iar designul modern al pompelor tinde să fie uniformizat. Dacă adăugăm la aceasta graba, oboseala sau simpla neatenție a șoferului, riscul de confuzie devine foarte ridicat. Situațiile se complică și mai mult atunci când conduci o mașină închiriată sau un model necunoscut, ori atunci când alimentezi într-o altă țară, unde denumirile pentru combustibili diferă.

În 2025, problema este chiar mai evidentă, deoarece majoritatea stațiilor de alimentare au pompe cu un design aproape identic. Lipsesc, de multe ori, sisteme eficiente de prevenire, cum ar fi blocajele mecanice care să nu permită introducerea pistolului greșit, etichetele mari și contrastante sau avertizările sonore.

Care sunt primele semne că ai alimentat greșit

Primele simptome apar chiar după câțiva kilometri de mers. Motorul începe să scoată zgomote neobișnuite, vibrează puternic și își pierde din putere. Accelerația devine greoaie, iar din eșapament poate ieși fum alb sau gri. În cele mai multe cazuri, motorul se oprește complet la scurt timp după pornire. Aceste reacții sunt rezultatul faptului că benzina nu are proprietăți de lubrifiere, pe care motoarele diesel le necesită pentru piese vitale precum pompa de înaltă presiune și injectoarele, potrivit fuellogic.net.

De ce produce benzina daune atât de mari unui motor diesel

Motoarele diesel sunt proiectate să funcționeze exclusiv cu motorină, care are rolul esențial de a unge permanent componentele interne. Atunci când în rezervor ajunge benzină, acest efect dispare, iar consecințele apar rapid: pompa de înaltă presiune se gripează, injectoarele se uzează accelerat și întreg sistemul de alimentare are de suferit. Cu cât mașina este condusă mai mult cu amestecul greșit, cu atât pagubele devin mai grave. În situațiile extreme, motorul poate fi distrus complet, iar singura soluție rămâne înlocuirea lui.

Ce trebuie să faci imediat după ce ai alimentat greșit

Primul și cel mai important pas este să nu pornești motorul. Dacă observi greșeala la timp, apelează la o platformă și transportă mașina la un service autorizat. Acolo, rezervorul va fi golit în totalitate, iar instalația de alimentare curățată și spălată. Costul unei astfel de intervenții variază, în general, între 800 și 1.500 de lei.

Cât de mari pot fi daunele dacă motorul a funcționat cu benzină

Dacă ai condus mai mult cu amestecul greșit, cheltuielile cresc exponențial. Înlocuirea pompei și a injectoarelor poate trece de 6.000 de lei, iar un motor gripat poate ajunge să coste chiar și 25.000 de lei. În plus, nici asigurarea CASCO nu acoperă această situație, pentru că alimentarea greșită este considerată neglijență a șoferului, notează promotor.ro.

În ce situații motorul nu este afectat

Dacă ai alimentat doar o cantitate mică de benzină, aproximativ 2-3 litri, și ai umplut imediat rezervorul cu motorină, riscul de avarii scade considerabil. Atâta timp cât procentul de benzină rămâne sub 5% din volumul total, motorul, în mod normal, nu ar trebui să aibă de suferit. Totuși, este o limită fragilă, iar mecanicii recomandă să tratezi cu maximă prudență astfel de situații.

