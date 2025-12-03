Doi agenți de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți de . Ei sunt acuzați că au introdus de mare risc și telefoane mobile în închisoare, în beneficiul unor deținuți. Anchetatorii susțin că cei doi făceau parte dintr-o rețea formată din șase persoane. Iată despre ce este vorba!

Rețea de traficanți

Cei doi agenți de poliție, împreună cu alți coinculpați, sunt suspectați că au derulat activități ilegale timp de mai multe luni, anunță DIICOT, citat de Agerpres.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în intervalul iulie – octombrie 2025, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, doi dintre inculpați (agenți de poliție de penitenciar) au procurat, de la coinculpații cercetați în cauză, droguri de mare risc pe care apoi le-au introdus în unitatea de penitenciar în care își desfășurau activitatea, în scopul comercializării către persoane aflate în detenție. De asemenea, în aceeași perioadă, au introdus ilicit în spațiul de detenție telefoane mobile pe care le-au predat unor persoane aflate sub măsuri privative de libertate”, mai transmite DIICOT.

14 percheziții și probe ridicate

În cursul zilei de marți au avut loc 14 percheziții. Acestea s-au desfășurat inclusiv în spații ale Penitenciarului Jilava, mai menționează sursa citată.

Anchetatorii au descoperit peste 40 de doze, folii, plicuri, capsule, substanțe pulverulente, seringi hipodermice, înscrisuri, obiecte ce purtau urme de substanță, bani în lei și alte mijloace de probă relevante.

Propunere de arestare preventivă

Cei doi agenți vor fi prezentați, miercuri, la Tribunalul București, împreună cu doi traficanți de droguri, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Operațiune comună a mai multor structuri

Activitățile judiciare au fost derulate cu sprijinul polițiștilor din Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București.

Acțiunea a fost susținută și de polițiști din cadrul Penitenciarului Jilava, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.