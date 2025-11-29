Donald Trump a declarat că îl va grația pe fostul președinte al Hondurasului, condamnat anul trecut pentru trafic de droguri. Decizia de condamnare a venit chiar din partea unui tribunal american.

Ce a spus Donald Trump despre tratamentul primit de fostul președinte al Hondurasului

Trump a făcut anunțul vineri, într-o postare pe Truth Social, felicitându-l pe fostul președinte pentru grațiere. Președintele SUA și-a continuat mesajul spunând că Juan Orlando Hernández, fostul al Hondurasului, a fost „tratat foarte dur și nedrept”.

Hernández a fost găsit vinovat în martie 2024 de conspirație pentru importul de cocaină în SUA și de deținere de mitraliere. El a fost condamnat la 45 de ani de închisoare.

În aceeași postare, Trump a mai spus că îl susține pe candidatul conservator Tito Asfura la alegerile generale care vor avea loc duminică, în țara din America Centrală.

Hernández, care a fost președinte al Hondurasului între 2014 și 2022, a fost extrădat în Statele Unite în aprilie 2022 pentru a fi judecat. Acesta era acuzat de conducerea unei conspirații de trafic de droguri, cât și pentru că a contribuit la traficul a sute de tone de cocaină către SUA.

El a fost condamnat de un juriu din New York doi ani mai târziu, potrivit .

Donald Trump a luat în vizor mai mulți candidați la președinția Hondurasului

Sondajele arată că alegerile din Honduras ar putea fi câștigată fie de Tito Asfura, candidatul pe care și Donald Trump îl susține și care se află la conducerea Partidului Național, Rixi Moncada, fostul ministru al apărării din partea partidului de stânga LIBRE, aflat la guvernare, și Salvador Nasralla, prezentator TV din partea Partidului Liberal de centru.

În stilul caracteristic, Trump a început să îi critice pe oponenții candidatului preferat. Președintele SUA a susținut că în postarea de vineri că Nasralla este „aproape comunist” și candidează doar pentru a diviza voturile între Moncada și Asfura.

În opoziție, Trump l-a numit pe Asfura un candidat care „apără democrația” și luptă împotriva președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. Liderul de la Casa Albă este de părere că Maduro – a cărui realegere de anul trecut a fost respinsă de multe țări ca fiind frauduloasă – că este liderul unui cartel al drogurilor.

Honduras este guvernat din 2022 de președinta Xiomara Castro din Partidul LIBRE, care a stabilit legături strânse cu Cuba și Venezuela. Cu toate acestea, Castro a menținut o relație de cooperare și cu SUA, țara sa găzduind o bază militară americană implicată în combaterea crimei organizate transnaționale din regiune.