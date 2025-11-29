B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”

Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”

B1.ro
29 nov. 2025, 09:00
Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce a spus Donald Trump despre tratamentul primit de fostul președinte al Hondurasului
  2. Donald Trump a luat în vizor mai mulți candidați la președinția Hondurasului

Donald Trump a declarat că îl va grația pe fostul președinte al Hondurasului, condamnat anul trecut pentru trafic de droguri. Decizia de condamnare a venit chiar din partea unui tribunal american.

Ce a spus Donald Trump despre tratamentul primit de fostul președinte al Hondurasului

Trump a făcut anunțul vineri, într-o postare pe Truth Social, felicitându-l pe fostul președinte pentru grațiere. Președintele SUA și-a continuat mesajul spunând că Juan Orlando Hernández, fostul președintele al Hondurasului, a fost „tratat foarte dur și nedrept”.

Hernández a fost găsit vinovat în martie 2024 de conspirație pentru importul de cocaină în SUA și de deținere de mitraliere. El a fost condamnat la 45 de ani de închisoare.

În aceeași postare, Trump a mai spus că îl susține pe candidatul conservator Tito Asfura la alegerile generale care vor avea loc duminică, în țara din America Centrală.

Hernández, care a fost președinte al Hondurasului între 2014 și 2022, a fost extrădat în Statele Unite în aprilie 2022 pentru a fi judecat. Acesta era acuzat de conducerea unei conspirații de trafic de droguri, cât și pentru că a contribuit la traficul a sute de tone de cocaină către SUA.

El a fost condamnat de un juriu din New York doi ani mai târziu, potrivit BBC.

Donald Trump a luat în vizor mai mulți candidați la președinția Hondurasului

Sondajele arată că alegerile din Honduras ar putea fi câștigată fie de Tito Asfura, candidatul pe care și Donald Trump îl susține și care se află la conducerea Partidului Național, Rixi Moncada, fostul ministru al apărării din partea partidului de stânga LIBRE, aflat la guvernare, și Salvador Nasralla, prezentator TV din partea Partidului Liberal de centru.

În stilul caracteristic, Trump a început să îi critice pe oponenții candidatului preferat. Președintele SUA a susținut că în postarea de vineri că Nasralla este „aproape comunist” și candidează doar pentru a diviza voturile între Moncada și Asfura.

În opoziție, Trump l-a numit pe Asfura un candidat care „apără democrația” și luptă împotriva președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. Liderul de la Casa Albă este de părere că Maduro – a cărui realegere de anul trecut a fost respinsă de multe țări ca fiind frauduloasă – că este liderul unui cartel al drogurilor.

Honduras este guvernat din 2022 de președinta Xiomara Castro din Partidul LIBRE, care a stabilit legături strânse cu Cuba și Venezuela. Cu toate acestea, Castro a menținut o relație de cooperare și cu SUA, țara sa găzduind o bază militară americană implicată în combaterea crimei organizate transnaționale din regiune.

Tags:
Citește și...
Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani” / Ce schimbări cer
Externe
Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani” / Ce schimbări cer
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Externe
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Externe
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
Externe
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Externe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Externe
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Externe
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
Externe
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
Externe
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Externe
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Catalin Drula
Ultima oră
11:58 - Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani” / Ce schimbări cer
11:32 - Soluțiile propuse de Ministerul Sănătății pentru a rezolva problema epuizării medicilor. Alexandru Rogobete: „Am văzut astfel de modele în alte țări europene”
11:09 - Află totul despre enzimele pancreatice, rol și surse
10:28 - Vremea astăzi, 29 noiembrie. Temperaturile vor crește, deși se anunță ploi abundente în cea mai mare parte a țării
10:02 - România, repetentă la digitalizare. Administrațiile locale continuă să investească sume uriașe în dosare cu șină și topuri de hârtie, în timp ce acuză Guvernul că nu le permite cumpărarea de aparatură
09:29 - Ciprian Ciucu: „Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ce soluții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru consolidarea eficientă a clădirilor cu risc de prăbușire
08:33 - Guvernul a aprobat ultima rectificare bugetară din 2025. Ministerele de la care s-au făcut cele mai mari tăieri
01:02 - Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
00:15 - Irina Columbeanu a dat lovitura cu tablourile pe care le-a pictat. Suma uriașă cu care și-a vândut o lucrare
23:54 - Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze