Doi români au provocat o adevărată scenă pe aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă după ce au pierdut avionul (VIDEO)

Doi români au provocat o adevărată scenă pe aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă după ce au pierdut avionul (VIDEO)

Ana Beatrice
24 nov. 2025, 10:34
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok - airportnews.media
Cuprins
  1. Ce au făcut cei doi români după ce au ratat zborul către București
  2. Cum au intervenit autoritățile și ce a urmat pentru cei doi bărbați
Doi români au provocat o adevărată scenă pe aeroportul din Köln. Totul a pornit după ce au pierdut zborul Wizz Air către București. Incidentul, petrecut sâmbătă, 22 noiembrie, a început chiar în fața porții de îmbarcare.
@airportnews.media 🚨 Havaalanında şok anlar! Wizz Air uçağını kaçıran iki yolcu, kapı kapandıktan sonra aprona girip hızlıca uçağa doğru koştu. Olayın nasıl yaşandığı ve güvenliğin nasıl aşıldığı henüz bilinmiyor. IG: airport.media 🚨 Shocking moments at the airport! Two passengers who missed their Wizz Air flight ran onto the tarmac and sprinted toward the aircraft after the gate had closed. How they bypassed security is still unclear. IG: airport.media #viraltiktok #keşfetteyizzz #fyppppppppppppppppppppppp #aviation #travel ♬ orijinal ses – Airport News

Ce au făcut cei doi români după ce au ratat zborul către București

Cei doi bărbați au dat peste cap întregul aeroport. Totul a început când au spart geamul unei ieșiri de urgență și au fugit direct pe pistă, informează Bild. Disperați că au pierdut zborul, au început să alerge după aeronava Wizz Air.

Avionul avea deja motoarele pornite și se pregătea să ruleze spre decolare. Românii, în vârstă de 28 și 47 de ani, au acționat fără să țină cont de riscuri. S-au apropiat extrem de periculos de avion, ca și cum nimic nu i-ar fi putut opri.

Cum au intervenit autoritățile și ce a urmat pentru cei doi bărbați

Poliția i-a oprit pe loc, înainte ca aceștia să mai poată face vreun pas. Potrivit lui Oliver Hunewinckell, purtătorul de cuvânt al poliției din Köln, cei doi pasageri au recurs la un gest extrem.

Au spart geamul unui comutator de urgență în jurul orei 21:33. Apoi au apăsat butonul care deschide accesul către pistă. Gestul lor a declanșat imediat alarma și intervenția forțelor de ordine.

La scurt timp, imaginile cu cei doi români au început să circule rapid pe rețelele de socializare. Postările au atras imediat atenția publicului și au generat numeroase reacții.

