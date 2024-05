Doliu în lumea teatrului românesc. A murit un îndrăgit actor, care a jucat în multe piese celebre

Un îndrăgit român a murit. Este vorba despre Ion Gheorghe Arcudeanu, care a interpretat peste 50 de roluri pe scena Teatrului Ion Creangă.

Regretatul actor va fi înmormântat miercuri, la ora 15:00, la Cimitirul Sfânta Vineri din Bucureşti.

Teatrul Ion Creangă a publicat pe pagina de Facebook mai multe informații cu privire la activitatea regretatului actor, dar și despre înmormântare. Tot pe pagina de Facebook a Teatrului Ion Creangă a fost publicată și informația că trupul neînsufleţit al actorului este depus la Capela Cimitirului Sfânta Vineri, unde i se poate aduce un ultim omagiu..

„Înmormântarea va avea loc mâine, la Cimitirul Sf. Vineri”

“Teatrul Ion Creangă anunță cu durere dispariția actorului Ion Gheorghe Arcudeanu.

Timpul are și el răbdarea lui; oricât de mult am vrea să îl eludăm, în final, inevitabilul se va produce. Chiar dacă momentul este unul dificil pentru familie și colegi deopotrivă, am vrea să ne amintim de Ion Gheorghe Arcudeanu așa cum era el tot timpul, vesel, binevoitor și întotdeauna pregătit să glumească.

A interpretat peste 50 de roluri pe scena Teatrului Ion Creangă, acestea s-au răsfrânt în nenumărate spectacole și zeci de generații de copii pentru care Ion Gheorghe Arcudeanu a fost Ieremia din ,,Toate pînzele sus’’, Păcală în ,,Snoave cu măști’’, Geppeto în ,,Pinocchio’’, Crainicul în ,,Războiul bucatelor’’, Iepurele de martie în ,,Alice în Țara Minunilor’’, Învățătorul în ,,Amintiri din copilărie’’, Roșu Împărat în ,,Harap Alb’’. Acestea sunt doar câteva dintre personajele cărora le-a împrumutat din energia sa debordantă, din umor, dar și din înțelepciunea pe care o folosea atunci când își construia fiecare personaj.

În numele tuturor celor cărora le-ați adus zâmbetul pe buze, dorim să vă mulțumim și vă dorim un drum lin către cealaltă culisă a vieții.

Îi puteți aduce un ultim omagiu astăzi, 7 mai, la Capela Cimitirului Sf. Vineri, începând cu ora 15.00. Înmormântarea va avea loc mâine, 8 mai, ora 15:00, la Cimitirul Sf. Vineri (Calea Griviței nr. 202)”, este postarea publicată pe pagina de Facebook a Teatrului Ion Creangă.