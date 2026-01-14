O veste tristă a zguduit lumea muzicii populare românești! Chitaristul , unul dintre cei mai valoroși instrumentiști ai folclorului tradițional, s-a stins din viață.

Nelu Boată, a murit luni, 12 ianuarie, la doar câteva zile înainte de a împlini 83 de ani. Plecarea sa marchează finalul unei cariere excepționale, întinse pe mai multe decenii, în care a dedicat totul muzicii autentice.

Cum a reacționat lumea muzicii după pierderea lui Nelu Boată

Vestea morții lui Nelu Boată, confirmată de familie și de cei apropiați, a căzut ca un șoc asupra tuturor celor care l-au cunoscut sau i-au urmărit activitatea. Imediat după anunț, comunitatea artistică și publicul au început să transmită mesaje de condoleanțe, potrivit cancan.ro.

s-au umplut rapid de reacții, amintiri și fotografii. În același timp, presa locală și națională a readus în prim-plan cele mai importante repere ale carierei sale. Mulți au rememorat momente definitorii pentru parcursul lui artistic și au subliniat contribuția lui la păstrarea și promovarea muzicii populare românești.

De asemenea, fragmente din înregistrările sale au fost distribuite masiv online, la fel și colaborările cu alți muzicieni, ca un omagiu sincer pentru talentul și moștenirea pe care o lasă în urmă.

De ce a fost Nelu Boată considerat un reper al muzicii populare

Nelu Boată s-a remarcat prin virtuozitatea sa ieșită din comun. În același timp, a impresionat și prin discreția rară cu care a ales să își trăiască succesul. Nu a căutat , dar a fost mereu prezent acolo unde muzica adevărată avea nevoie de valoare și rafinament.

De-a lungul carierei, a pus umărul la consolidarea identității muzicii populare oltenești. Mai mult, a devenit un punct de referință atât pentru colegii de scenă, cât și pentru tinerii care visau să îi calce pe urme.

A fost apreciat profund în Craiova și în întreaga Oltenie, însă respectul de care s-a bucurat a depășit rapid granițele regiunii, fiind recunoscut și la nivel național drept unul dintre cei mai mari chitariști ai României. Activitatea sa a fost legată de ansambluri și locuri emblematice pentru folclorul românesc.