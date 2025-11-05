B1 Inregistrari!
Lucian Viziru a dezvăluit motivul real al plecării din țară. Ce l-a făcut să dispară din lumina reflectoarelor

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 09:44
Sursa Foto: Facebook - Lucian Viziru
Cuprins
  1. Ce spune Lucian Viziru despre noua pasiune
  2. Cum a fost viața departe de România
  3. Cum l-a schimbat experiența din Germania pe Lucian Viziru

Lucian Viziru a decis să urmeze o direcție complet diferită, după ani petrecuți în lumina reflectoarelor și în fața camerelor. Cunoscut pentru rolurile sale din telenovelele românești, acesta s-a retras din showbiz și a ales o viață liniștită.

La 48 de ani, vorbește sincer despre transformările prin care a trecut și despre anii petrecuți în Germania. Perioada departe de celebritate l-a ajutat să se redescopere și să își regăsească echilibrul personal și profesional.

Ce spune Lucian Viziru despre noua pasiune

După succesul obținut în serialele de televiziune, Lucian Viziru a ales să urmeze o nouă pasiune, dedicându-se filmului și comediei. El a anunțat că pregătește cel de-al doilea film, tot o comedie, iar primul, Norocoșii, va fi disponibil pe Voyo.

Lucian și soția sa, Ema, plănuiesc să realizeze un serial de comedie menit să aducă zâmbete publicului din România. „Acolo sper să și joc, de data asta am pile. Îmi place ideea de a construi proiecte care să aducă zâmbete oamenilor, pentru că umorul e, cred eu, cel mai bun antidot la toate grijile cotidiene”, a spus vedeta, pentru viva.ro.

Înainte de a reveni în atenția publicului, Lucian Viziru a locuit șapte ani în Germania, unde a lucrat ca antrenor de tenis.

Cum a fost viața departe de România

Decizia de a pleca din țară nu a fost ușoară pentru Lucian Viziru, însă a fost luată cu multă rațiune. „Fuseseră mai multe circumstanțe. Îmi stricasem relația cu Acasă TV, proiectul muzical nu a mers, seriale se făceau tot mai puține, iar eu aveam familie de întreținut”, a precizat el.

Familia avea nevoie de siguranță, iar Germania părea locul potrivit pentru un nou început și un trai mai echilibrat. Acolo, fiul său, Mihai, a avut ocazia să învețe limba germană și să crească într-un mediu sigur și curat.

Viziru recunoaște că perioada petrecută în străinătate a adus și provocări majore legate de adaptare și diferențe culturale. „A fost o alegere logică, de familie, dar și o provocare personală”, a mai spus actorul.

Cum l-a schimbat experiența din Germania pe Lucian Viziru

Perioada petrecută în străinătate nu a fost deloc ușoară pentru Lucian Viziru, care recunoaște că adaptarea a fost dificilă. El spune că regulile stricte și disciplina germană i-au impus un ritm diferit, fără loc pentru improvizație sau compromisuri.

„Noi, românii, avem un fel de a ne descurca, acolo nu există așa ceva. Ora e oră, regula e regulă, nu există «lasă că merge și așa». Mi-a prins bine disciplina, dar am dus dorul spontaneității, al apropierii umane, al hazului românesc. Nemții sunt corecți și eficienți, dar mai reci. Am revenit pentru că simțeam că am lăsat povești neterminate aici. România e acasă, cu bune și rele, și nu voiam să-mi închid capitolul pe fugă”, a mai declarat acesta pentru sursa menționată.

Tags:
