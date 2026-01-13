B1 Inregistrari!
Monden

Mara Bănică, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare: „Ne mor copiii”. Tragedia care a marcat-o pe jurnalistă

13 ian. 2026, 21:53

Sursa Foto: Facebook/ Mara Banica
Cuprins
  1. Ce fenomen periculos a observat Mara Bănică în rândul copiilor
  2. Nenorocirile care au loc în școli

Mara Bănică este o prezență activă pe rețelele de socializare. Jurnalista împărtășește cu urmăritorii ei atât momentele frumoase, cât și experiențe mai puțin plăcute. Într-o postare recentă pe Facebook, Mara Bănică a atras atenția asupra unui fenomen periculos care are loc în rândul copiilor, după ce, în urmă cu câteva zile, o colegă de școală de-ale fiului ei a devenit o victimă a propriilor nevoi neînțelese.

Ce fenomen periculos a observat Mara Bănică în rândul copiilor

Mara Bănică povestește că, în urmă cu doar câteva zile, o adolescentă de 15 ani, care studia la același liceu cu fiul ei, și-a pus capăt vieților. Tragedia nu doar că a marcat-o pe jurnalistă, dar a readus în lumină fragilitatea tinerilor și nevoia urgentă de prevenție. Vedeta a dedicat postarea sa pe rețelele de socializare tuturor celor care au puterea de a face o schimbare în vieților adolescenților din România, cerându-le să-și facă cu simț de răspundere meseria.

„La Dima, la liceu, o fetiță de 15 ani s-a sinucis în weekend. Nu, nu e o știre. Este un urlet al unui părinte care, de cele mai multe ori, nu știe și nu poate să comunice real cu copilul lui adolescent.

Pentru că adolescenții nu sunt confortabili să împărtășească părinților ce simt. Caută un alt adult. Și când nu-l găsesc? Ce fac?

În școli există psihologi în acte și cam atât. Ei bifează niște cursuri și iau leafa. În urma nemuncii lor, uneori mor copii.

Vreau ca acest mesaj să ajungă la cei responsabili de moartea acestui copil: ministru, Protecția Copilului… instituțiile care trebuie să se ocupe REAL de sesizările școlilor, nu să facă anchete pe hârtii”, a scria Mara Bănică pe Facebook.

Nenorocirile care au loc în școli

Pentru că au nevoie de ajutor și nu mereu știu sau cui să îl ceară, adolescenții recurg la gesturi care le pun viața în pericol. Mara Bănică semnalează unul dintre aceste acte extreme și cere ajutorul autorităților competente

„Sunt elevi care se automutilează în toalete. Protecția Copilului din Sectorul 2 ce face în situația asta? Că știți bine despre aceste cazuri. Ce ați făcut??? Concret??? Îmi vine să urlu, ne mor copiii, sinecuriștilor, incompetenților, nepăsătorilor!!!! Stat român, ajutor! O mamă”, a adăugat jurnalista.

