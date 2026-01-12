B1 Inregistrari!
Dosar de omor rezolvat după aproape 27 de ani. Procurorii au trimis cazul spre judecată

Adrian Teampău
12 ian. 2026, 14:47
Dosar de omor rezolvat după aproape 27 de ani. Procurorii au trimis cazul spre judecată
Poliția Sursa foto B1tv.ro
Cuprins
  1. Dosar de omor ajuns în instanță
  2. Ancheta a durat până în septembrie 2025

Un dosar de omor și viol vechi de aproape 27 de ani a fost trimis spre judecată în instanță. Fapta s-a petrecut în 1999, însă procurorii au reușit să soluționeze cazul abia în toamna anului trecut.

Dosar de omor ajuns în instanță

Procurorii din cadrul Parchetului General au finalizat ancheta și au trimis în judecată un bărbat acuzat că ar fi violat și ucis o bătrână de75 de ani. Fapta pentru care s-a întocmit un dosar de omor s-a petrecut în urmă cu aproape 27 de ani, în 1999. Atrocitatea s-a petrecut într-un sat din judeţul Tulcea. Presupusul autor al crimei a fost prins abia acum, după mai bine de 25 de ani, în urma efectuării unei expertize genetice.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în noaptea de 25/26 iulie 1999, într-un sat din judeţul Tulcea, inculpatul a pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate, unde, prin exercitarea unor acte de violenţă/constrângere, a întreţinut un raport sexual cu aceasta”, se arată într-un comunicat al transmis de Parchet.

Potrivit sursei citate, pentru a împiedica victima să strige sau să alarmeze vecinii sau trecătorii, dar și pentru a-și ascunde fapta, individul a lovit-o, provocându-i moartea. Bătrâna a murit în urma rănilor căpătate ca urmare a loviturilor primite. Cadavrul femeii, dezbrăcat, a fost descoperit pe 26 iulie 1999, ascuns sub un pat.

Ulterior, pentru a împiedica victima să ţipe/facă zgomot şi să alarmeze vecinii/trecătorii, precum şi pentru a ascunde săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violenţă gravă asupra acesteia. Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, în vârstă de 75 de ani, aceasta fiind găsită în dimineaţa zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuinţă”, susţine Parchetul General.

Ancheta a durat până în septembrie 2025

Ancheta în acest caz a durat mai bine de 26 de ani. Bărbatul a fost reținut în luna septembrie a anului trecut. Ulterior a fost pus sub acuzare, în acest dosar de omor, și a plasat în arest pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat.

Suspectul a fost plasat la locul faptei datorită unui raport de expertiză genetică care a fost finalizat pe 6 august 2025. Această probă obținută de anchetatori după 26 de ani a arată că profilul genetic al inculpatului este identic cu profilul genetic al persoanei care a comis fapta.

Analizele probelor biologice au confirmat această concluzie la care au ajuns experții Institutului de Criminalistică din cadrul IGPR în urma analizei urmelor biologice de la locul faptei. Suspectul a fost identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

Dosarul penal va fi judecat la Tribunalul Tulcea.

