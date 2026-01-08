O anchetă penală a fost deschisă la Spitalul Județean din Buzău, după moartea unui pacient internat cu o fractură închisă de femur. Procurorii au deschis două dosare penale.
Două dosare penale au fost deschise, la Buzău, după moartea unui tânăr de 25 de ani în Spitalul Județean de Urgență Buzău. Autoritățile au reacționat după ce rudele și prietenii acestuia au protestat în stradă. O anchetă penală, pentru omor din culpă, a fost deschisă la sesizarea rudelor tânărului. Procurorii fac cercetări împotriva cadrelor medicale.
Cel de-al doilea dosar vizează infracțiunea de vătămare corporală, în contextul accidentului rutier în care a fost rănit tânărul decedat. Evenimentul a avut loc pe 2 ianuarie, iar pacientul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) cu o fractură închisă de femur. După ce a fost evaluat, medicii au decis să amâne operația până pe 5 ianuarie. Între timp, starea de sănătate a acestuia s-a deteriorat fapt ce a dus la moartea sa.
„La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău sunt înregistrate două dosare penale, unul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare din culpă vizând evenimentul rutier produs în data de 2 ianuarie 2026, iar cel de al doilea constituit ca urmare a plângerii penale formulate de către rudele defunctului faţă de personalul medical al Spitalului Judeţean Buzău şi în care se efectuează cercetări sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis procurorul Alin Atanasie de la Parchetul de pe lângă Judecătoria (PJ) Buzău.
Moartea tînărului a scos oamenii în stradă. Un protest spontan a avut loc chiar în curtea spitalului județean, la inițiativa rudelor și prietenilor victimei. Ulterior, s-a dispus necropsia în acest caz, iar autoriățile au deschis o anchetă penală
„În data de 06.01.2026 am fost sesizați asupra faptului că în curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău, la Unitatea de Primiri Urgențe, are loc un protest spontan al aparținătorilor și apropiaților unui tânăr care a decedat. La fața locului s-a acționat cu efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău, Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și Direcției Poliția Locală Buzău pentru detensionarea situației și revenirea la starea de normalitate în incinta unității spitalicești. Subliniem faptul că s-a acționat prin dialog, nefiind folosită forța, persoanele fiind consiliate ca pe viitor să urmeze calea legală pentru organizarea unor adunări publice”, a transmis Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău.
Cazul morții tânărului a ajuns și în atenția poliției din Buzău care a deschis o anchetă. Pe 7 ianuarie a avut loc necropsia tânărului, iar acum sunt așteptate concluziile raportului întocmit de legiști. În contextul protestelor, pentru a evita escaladarea tensiunilor, un expert criminalist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău a fost desemnat să asiste la procedură.
Conform unor surse medicale, citate de Agerpres, decesul ar fi fost determinat de tromboembolism pulmonar. Momentan, însă nu există o concluzie oficială a raportului de necropsie. Potrivit unor medici citați de presa locală, riscul de tromboembolism pulmonar este ridicat în rândul pacienților politraumatizați.
„În rândul pacienților politraumatizați, riscul de tromboembolism pulmonar este semnificativ crescut. Traumatismele severe declanșează o stare de hipercoagulabilitate, iar imobilizarea prelungită, inflamația sistemică și leziunile vasculare sunt factori bine cunoscuți care favorizează formarea cheagurilor de sânge. Acest risc există chiar și atunci când pacientul primește tratament anticoagulant conform ghidurilor”, a declarat un medic, Iuliu Torje, citat de publicația locală reporterbuzoioan.ro
Potrivit sursei citate, din acest motiv, pentru a evita riscurile, astfel de cazuri, precum fractura de femur, se operează se operează imediat. Decizia aparține, însă medicilor care stabilesc ce trebuie făcut.
Urmează ca această anchetă penală să stabilească dacă procedurile adoptate de medicii din Buzău în cazul tânărului au fost cele corecte. Dacă se impunea intervenția de urgență sau operația putea fi amânată.
În contextul scandalului provocat de moartea tânărului, care a dus la o anchetă penală, sindicaliștii din cadrul organizației Sanitas Buzău au luat apărarea colegilor săi. Într-un comunicat din 7 ianuarie, deși raportul necropsiei nu era finalizat, sindicaliștii au propus un alt diagnostic.
Sanitas a emis un comunicat de presă în care, după ce îndeamnă la reținere în a stabili vinovății, sugerează drept cauză a morții „embolia grasoasă”. Este o afecțiune foarte rară, după cum recunosc, dar tocmai potrivită de luat în considerare în vederea exonerării de responsabilitate a colegilor lor. De aceea comunicatul conduce, pe cititori, direct către această concluzie, pe Facebook, nesusținută de nici un diagnostic oficial:
„În atenția tuturor buzoienilor!
În ultimele zile, inclusiv la Constanța și, din păcate, și la noi, la Spitalul Județean, au avut loc manifestări publice îndreptate împotriva sistemului de sănătate și a corpului medical, generate de decesul tragic al unui tânăr în urma unui accident rutier.
Este firesc să existe durere, revoltă și întrebări. Nu este însă firesc și nici corect ca, în lipsa unor concluzii medicale și legale, să aruncăm vinovăția asupra medicilor.
Există situații medicale binecunoscute și documentate științific în care decesul unui pacient poate surveni la un interval de timp după traumatism, chiar dacă inițial leziunile par minore și nu impun o intervenție chirurgicală de urgență.
Un exemplu clar este embolia grăsoasă – o complicație rară, dar gravă, care apare prin pătrunderea globulelor de grăsime din măduva osoasă în circulația sistemică, în special după traumatisme ale oaselor lungi.
Această embolie:
- poate apărea la câteva ore sau zile după traumatism;
- poate apărea chiar și postoperator;
- poate surveni chiar și în ciuda monitorizării și a tratamentului corect.
Tocmai de aceea, fracturile care nu sunt deschise sau amenințătoare de viață pot fi temporizate, până când există condiții optime pentru intervenția chirurgicală. Aceasta nu este neglijență, ci practică medicală standard, bazată pe evaluarea riscurilor.
La internare și înainte de orice intervenție, pacienții (sau aparținătorii) semnează consimțământul informat, document în care sunt menționate inclusiv aceste riscuri rare, dar reale.
Și atunci apare întrebarea legitimă: dacă pacientul ar fi decedat imediat după operație, ar fi fost tot vina medicilor?
Există cazuri – rare, poate în proporție de 1% – în care, din cauza unor factori individuali (stare generală, obezitate, tulburări de coagulare, răspuns biologic imprevizibil), organismul cedează. Nu pentru că cineva a greșit, ci pentru că medicina nu este o știință absolută, iar oamenii, indiferent unde se află, sunt muritori.
A acuza automat medicii de malpraxis, fără expertize, fără anchete finalizate și fără concluzii clare, nu ajută pe nimeni.
În schimb:
- distruge încrederea în sistem;
- demoralizează personalul medical;
- riscă să alunge din sistem exact oamenii de care avem cea mai mare nevoie.
Corpul medical nu cere compasiune oarbă. Cere echilibru, respect și judecată rațională.
Durerea nu se vindecă prin ură, iar tragediile nu se explică prin vinovați inventați.
Medicina nu poate preveni absolut orice, dar poate salva enorm – atunci când este lăsată să funcționeze, nu linșată public”.