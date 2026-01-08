O anchetă penală a fost deschisă la Spitalul Județean din Buzău, după moartea unui pacient internat cu o . Procurorii au deschis două dosare penale.

Anchetă penală la spitalul din Buzău

Două dosare penale au fost deschise, la Buzău, după moartea unui tânăr de 25 de ani în Spitalul Județean de Urgență Buzău. Autoritățile au reacționat după ce rudele și prietenii acestuia au protestat în stradă. O anchetă penală, pentru omor din culpă, a fost deschisă la sesizarea rudelor tânărului. Procurorii fac cercetări împotriva cadrelor medicale.

Cel de-al doilea dosar vizează infracțiunea de vătămare corporală, în contextul accidentului rutier în care a fost rănit tânărul decedat. Evenimentul a avut loc pe 2 ianuarie, iar pacientul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) cu o fractură închisă de femur. După ce a fost evaluat, medicii au decis să amâne operația până pe 5 ianuarie. Între timp, starea de sănătate a acestuia s-a deteriorat fapt ce a dus la moartea sa.

„La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău sunt înregistrate două dosare penale, unul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare din culpă vizând evenimentul rutier produs în data de 2 ianuarie 2026, iar cel de al doilea constituit ca urmare a plângerii penale formulate de către rudele defunctului faţă de personalul medical al Spitalului Judeţean Buzău şi în care se efectuează cercetări sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis procurorul Alin Atanasie de la Parchetul de pe lângă Judecătoria (PJ) Buzău.

Moartea tânărului a scos oamenii în stradă

Moartea tînărului a scos oamenii în stradă. Un a avut loc chiar în curtea spitalului județean, la inițiativa rudelor și prietenilor victimei. Ulterior, s-a dispus necropsia în acest caz, iar autoriățile au deschis o anchetă penală

„În data de 06.01.2026 am fost sesizați asupra faptului că în curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău, la Unitatea de Primiri Urgențe, are loc un protest spontan al aparținătorilor și apropiaților unui tânăr care a decedat. La fața locului s-a acționat cu efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău, Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și Direcției Poliția Locală Buzău pentru detensionarea situației și revenirea la starea de normalitate în incinta unității spitalicești. Subliniem faptul că s-a acționat prin dialog, nefiind folosită forța, persoanele fiind consiliate ca pe viitor să urmeze calea legală pentru organizarea unor adunări publice”, a transmis Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău.

Cazul morții tânărului a ajuns și în atenția poliției din Buzău care a deschis o anchetă. Pe 7 ianuarie a avut loc necropsia tânărului, iar acum sunt așteptate concluziile raportului întocmit de legiști. În contextul protestelor, pentru a evita escaladarea tensiunilor, un expert criminalist din cadrul Buzău a fost desemnat să asiste la procedură.

Ce trebuie să stabilească o anchetă penală

Conform unor surse medicale, citate de Agerpres, decesul ar fi fost determinat de tromboembolism pulmonar. Momentan, însă nu există o concluzie oficială a raportului de necropsie. Potrivit unor medici citați de presa locală, riscul de tromboembolism pulmonar este ridicat în rândul pacienților politraumatizați.

„În rândul pacienților politraumatizați, riscul de tromboembolism pulmonar este semnificativ crescut. Traumatismele severe declanșează o stare de hipercoagulabilitate, iar imobilizarea prelungită, inflamația sistemică și leziunile vasculare sunt factori bine cunoscuți care favorizează formarea cheagurilor de sânge. Acest risc există chiar și atunci când pacientul primește tratament anticoagulant conform ghidurilor”, a declarat un medic, Iuliu Torje, citat de publicația locală reporterbuzoioan.ro

Potrivit sursei citate, din acest motiv, pentru a evita riscurile, astfel de cazuri, precum fractura de femur, se operează se operează imediat. Decizia aparține, însă medicilor care stabilesc ce trebuie făcut.

Urmează ca această anchetă penală să stabilească dacă procedurile adoptate de medicii din Buzău în cazul tânărului au fost cele corecte. Dacă se impunea intervenția de urgență sau operația putea fi amânată.

Sindicatul propune altă cauză a morții

În contextul scandalului provocat de , care a dus la o anchetă penală, sindicaliștii din cadrul organizației Sanitas Buzău au luat apărarea colegilor săi. Într-un comunicat din 7 ianuarie, deși raportul necropsiei nu era finalizat, sindicaliștii au propus un alt diagnostic.

Sanitas a emis un comunicat de presă în care, după ce îndeamnă la reținere în a stabili vinovății, sugerează drept cauză a morții „embolia grasoasă”. Este o afecțiune foarte rară, după cum recunosc, dar tocmai potrivită de luat în considerare în vederea exonerării de responsabilitate a colegilor lor. De aceea comunicatul conduce, pe cititori, direct către această concluzie, pe Facebook, nesusținută de nici un diagnostic oficial: