Dosarul Colectiv 2 rămâne din nou fără procuror. Se pensionează după mai puțin de un an de la redeschidere. Ce urmează

Dosarul Colectiv 2 rămâne din nou fără procuror. Se pensionează după mai puțin de un an de la redeschidere. Ce urmează

Ana Maria
29 ian. 2026, 09:39
Cuprins
  1. Ce este Dosarul Colectiv 2 și ce fapte vizează
  2. De ce a fost redeschis dosarul în 2025
  3. De ce este din nou dosarul în impas
  4. Când se pensionează Ioan Șandru și în ce condiții
  5. Ce urmează pentru Dosarul Colectiv 2

Dosarul Colectiv 2, redeschis în martie 2025 după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, rămâne din nou fără procuror. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat cererea de pensionare a procurorului Ioan Șandru, din cadrul Parchetului General, și a înaintat-o către Președintele României.

Procurorul a instrumentat dosarul mai puțin de un an, înainte de a solicita ieșirea la pensie, într-un caz care trenează de peste un deceniu, potrivit Snoop.

Ce este Dosarul Colectiv 2 și ce fapte vizează

Dosarul Colectiv 2 este cel de-al doilea dosar deschis în urma tragediei din clubul Colectiv, petrecută pe 30 octombrie 2015. Dacă în primul dosar au fost condamnați patronii clubului, artificierii și alte persoane responsabile de siguranța locației, fiind achitat fostul primar Cristian Popescu Piedone, al doilea dosar vizează aspecte mult mai sensibile.

Este vorba despre întârzierea transferurilor în străinătate și despre infecțiile nosocomiale contractate de supraviețuitori în spitalele din România.

Din totalul de 65 de victime, 37 au murit în spitale, 27 la fața locului și una ulterior.

De ce a fost redeschis dosarul în 2025

Dosarul a fost clasat în 2024, însă în martie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis redeschiderea anchetei. Judecătoarea Luminiția Criștiu-Ninu a arătat că procurorii nu analizaseră nici măcar existența infecțiilor nosocomiale.

Investigațiile jurnalistice au scos la iveală nereguli grave. Publicația Snoop a relatat că infecțiile din spitale nu fuseseră analizate, iar Libertatea a scris că au fost identificate infecții nosocomiale în 23 de dosare medicale.

De ce este din nou dosarul în impas

La mai puțin de un an de la redeschidere, Dosarul Colectiv 2 se află din nou într-un blocaj. Procurorul care îl instrumenta, Ioan Șandru, a depus o cerere de pensionare, lăsând cazul fără titular.

Ioan Șandru este al doilea procuror care se pensionează în timp ce instrumentează acest dosar, după Mihai Eduard Ilie, care a ieșit din sistem în 2022.

Când se pensionează Ioan Șandru și în ce condiții

Procurorul a solicitat pensionarea începând cu 1 februarie 2026. Cererea a fost însoțită de o decizie de acordare a pensiei de serviciu, emisă de Casa Teritorială de Pensii Sector 4 București, la data de 24 aprilie 2025, la doar o lună după redeschiderea dosarului.

Având în vedere vârsta de 52 de ani, vechimea de peste 25 de ani în magistratură și îndeplinirea condițiilor legale, Secția pentru procurori din cadrul CSM a aprobat cererea și a transmis-o Președintelui României.

Ce urmează pentru Dosarul Colectiv 2

Pensionarea procurorului ridică noi semne de întrebare cu privire la soarta unuia dintre cele mai sensibile dosare din Justiția română. La peste 10 ani de la tragedie, ancheta privind infecțiile din spitale și transferurile întârziate riscă să fie, din nou, amânată.

