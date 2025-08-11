B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Două creșe noi se construiesc de la zero, cu fonduri europene, în Sectorul 6. Vor fi gata în mai puțin de un an (GALERIE FOTO)

Ana Maria
11 aug. 2025, 15:26
Primăria Sectorului 6 a început construcția de la zero a două noi creșe, în această vară. Una dintre acestea se află pe Bd. Iuliu Maniu nr. 11B, iar cealaltă se află în cartierul Brâncuși, pe Str. Pasărea în Văzduh nr. 9 (fost Bd. Timișoara 89).

Creșele se ridică de la zero, cu bani europeni, iar lucrările vor fi gata în mai puțin de un an. Nu sunt singurele de acest gen. În primăvara anului trecut, o altă creșă nou-nouță și-a deschis porțile pentru copii, pe Str. Rușețu.

În ultimii doi ani, în Sectorul 6, s-au construit creșe cât nu s-au făcut în jumătate de secol, mai exact:

  1. Prima, cea de pe Strada Rușețu, a fost gata în primăvara lui 2024 și, imediat, toate cele 135 de locuri au fost ocupate de copii. Aceasta a fost prima creșă ridicată în ultimii 46 de ani, în Sectorul 6.
  2. Pe 4 iunie 2025, au început lucrările la cea de-a doua creșă. Se află pe Bd. Iuliu Maniu nr. 11B și va putea primi 60 de copii, împărțiți în 6 grupe. Lucrările vor dura numai 10 luni și deja au evoluat mult de la deschiderea șantierului până azi: s-a săpat fundația, armătura zonei de parter e finalizată în proporție de 90%, se fac cofraje, se toarnă elementele structurale.
  3. Zilele acestea, a început construcția la cea de-a treia creșă. Se află pe Str. Pasărea în Văzduh nr. 9 (denumirea adresei era, în trecut, Bd. Timișoara 89), chiar lângă Parcul Constantin Brâncuși. Șantierul a fost împrejmuit, iar utilajele au început săpăturile la fundație.

Suntem în Cartierul Brâncuși, chiar lângă parc. Pe acest teren se va construi o nouă creșă, care va avea 7 grupe, 70 de copii. Lucrările vor dura un an, sperăm chiar mai puțin, iar din toamna anului viitor să-i primim pe micuți aici. Este a treia creșă care se face în mandatul meu. Pe prima am terminat-o anul trecut, acum sunt două în execuție”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, prezent pe șantier.

Aproape 60% din costuri sunt bani nerambursabili

Valoarea lucrărilor, la fiecare clădire, este de 30 de milioane de lei. Din această sumă, 17,3 milioane sunt fonduri nerambursabile, din PNRR și bugetul de stat. Restul banilor vor veni de la bugetul local.

Sunt clădiri „verzi”, cu multiple facilități

Ambele creșe, compuse din parter și etaj, vor avea panouri fotovoltaice și solare, sistem de climatizare cu pompe de căldură, spații verzi, chiar pe acoperiș, locuri de joacă moderne, foișoare umbroase.

Clădirile vor conține, pe lângă sălile de clasă, și dormitoare, săli multifuncționale, cabinet medical, bucătărie, grupuri sanitare adaptate micuților, inclusiv pentru cei cu dizabilități.

Este mare nevoie de creșe și grădinițe, tocmai de aceea investim în educația timpurie. Spre exemplu, lângă creșa de pe Iuliu Maniu am mai construit de la zero o grădiniță. Acum reabilităm, tot acolo, corpul vechi al Grădiniței 274.

Iar pentru Cartierul Brâncuși construim de asemenea o grădiniță, e aproape gata, acum se lucrează la interioare. Deci anul acesta va fi gata. Nu departe de aici, pe Drumul Valea Largă, avem în plan să construim o școală”, adaugă primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

