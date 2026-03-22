Două eleve de 14 şi 15 ani s-au luat la bătaie într-o şcoală din comuna Colceag, județul Prahova. Incidentul a avut loc vineri, în timpul unei pauze. Fetele au fost despărţite de profesori.

Ce spune poliția

Poliția a fost sesizată de către o femeie, care a spus că nepoata sa a fost bătută la școală.

„Conform celor constatate, incidentul ar fi avut loc în timpul unei pauze, când victima ar fi avut un conflict verbal spontan cu aceasta, care ar fi degenerat în acte de violență, constând în faptul că minora de 14 ani ar fi exercitat acte de violență fizică asupra minorei de 15 ani. La fața locului a fost solicitat și un echipaj medical, care a acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate, fără a fi necesar transportul acesteia la o unitate spitalicească”, a transmis IPJ Prahova.

Poliția a deschis o anchetă pentru lovire şi alte violențe. Cazul a fost transmis și către Protecția Copilului Prahova.

De ce s-au luat fetele la bătaie

Potrivit unor surse citate de , părinţii victimei ar fi la puşcărie, ea fiind crescută de o mătuşă. Înainte să ajungă în spatele gratiilor, tatăl fetei de 14 ani ar fi avut o relație extraconjugala cu mama agresoarei.