Două femei au ajuns la spital, după ce a căzut un copac peste ele. Cât de grav este totul

Două femei au ajuns la spital, după ce a căzut un copac peste ele. Cât de grav este totul

Elena Boruz
18 aug. 2025, 19:04
Două femei au ajuns la spital, după ce a căzut un copac peste ele. Cât de grav este totul
Sursa foto: Shutterstock

Un incident atipic a avut loc, luni, pe o stradă, din sectorul 2 al Capitalei. Două femei au fost rănite, după ce un copac s-a prăbușit peste ele. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la spital.

Polițiștii Secţiei 8 de Poliţie au fost sesizați cu privire la incident și s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele relatate sunt adevărate.

Ce au transmis autoritățile

Potrivit G4Media, cele două femei ar fi mătușă și nepoată, iar cea din urmă s-ar fi ales cu o plagă de aproximativ 3 centimetri la cap. Aceeași sursă susține că cele două femei așteptau un autoturism, când pomul s-a prăbușit peste ele.

„La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști. (…) Cele două femei au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la spital, pentru investigații și îngrijiri suplimentare”, informează un comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), conform AGERPRES.

Pe lângă cele două femei rănite, o mașină ar fi fost avariată. Autoturismul ar fi avut un geam spart și mai multe urme de zgârieturi pe caroserie.

