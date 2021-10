Două nunți și un botez dintr-o comună aflată în carantină, oprite de polițiști și jandarmi

Petrecerile aveau loc sâmbătă seară în localitatea Recea din județul Maramureș, care este în carantină și rata incidenței a ajuns la 7,99 la mia de locuitori, potrivit Știrile Pro TV.

Acestea au fost oprite de jandarmi și polițiști, iar invitații au fost trimiși acasă.

”Organizatorul și operatorul economic au fost sancționați contravențional. Până în acest moment au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 39.000 de lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, Ionela Cozma.

În seara precedentă, administratorii localului fuseseră amendați cu 15.000 de lei pentru desfășurarea de evenimente.

Patronii și angajaţii restaurantului au ieşit în stradă, fiind nemulțumiți de restricții.

”Am pierdut tot anul trecut și am luat-o de la zero în mai. Toți angajații sunt vaccinați, că ne-au spus că nu putem să lucrăm și azi suntem în aceeași situație. Anul trecut am stat șase luni închiși, suntem în pragul falimentului”, a declarat patronul localului.