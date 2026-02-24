Mulți oameni evită apa plată pentru că nu le place gustul, însă organismul are nevoie zilnic de lichide pentru a funcționa corect. Din acest motiv, apa carbogazoasă a devenit una dintre cele mai populare alternative, fiind considerată o opțiune mai sănătoasă decât acidulate.

Ce tipuri de apă găsim în comerț

Pe rafturile magazinelor există mai multe variante: apă carbogazoasă simplă, apă minerală naturală și apă carbogazoasă aromatizată. Diferența dintre ele ține de conținutul de minerale și de ingredientele adăugate, scrie Cancan.

Apa carbogazoasă este, în esență, apă în care a fost dizolvat dioxid de carbon. Unele sortimente conțin în mod natural minerale precum calciu, magneziu, bicarbonat sau potasiu, iar altele au aceste substanțe adăugate ulterior. Apa minerală naturală provine din surse subterane și are un conținut stabil de minerale, în timp ce variantele aromatizate pot conține suc de fructe sau arome naturale.

Hidratează la fel ca apa plată?

Specialiștii spun că apa carbogazoasă hidratează la fel de eficient ca apa plată. Așadar, din punct de vedere al hidratării, nu există diferențe semnificative. În plus, mineralele din apa minerală pot contribui la sănătatea oaselor și la buna funcționare a organismului.

Totuși, cantitatea de minerale din apă nu este suficientă pentru a acoperi necesarul zilnic. Acesta trebuie asigurat în principal prin alimentație, din legume, fructe, nuci, semințe și produse lactate.

Ce efecte poate avea consumul zilnic

Pentru multe persoane, apa carbogazoasă ajută la reducerea consumului de sucuri dulci sau alcool, datorită senzației de efervescență. Bulele oferă o senzație similară cu cea a băuturilor acidulate, dar fără aportul mare de zahăr.

Dioxidul de carbon poate crea și o ușoară senzație de sațietate, ceea ce poate reduce pofta de mâncare pe moment. Unele persoane spun că le îmbunătățește starea de spirit sau le ajută în cazul tensiunii arteriale scăzute, însă aceste efecte pot varia de la un individ la altul.

Pe de altă parte, apele carbogazoase aromatizate trebuie consumate cu atenție. Dacă conțin zahăr adăugat sau suc de fructe în cantități mari, consumul zilnic poate favoriza inflamațiile și crește riscul de afecțiuni metabolice.