Dragoș Săvulescu, despre reținerea din Grecia: Am fost urmărit ca pe vremea lui Ceaușescu

Dragoș Săvulescu a acordat un interviu în Grecia, în care critică condamnarea definitivă din România și acuză o presupusă operațiune similară cu poliția politică din timpul comunismului. Totodată, afaceristul susține că va da în judecată România, după ce a cerut arestarea și extrădarea sa.

Omul de afaceri Dragoș Săvulescu a acordat un interviu în Grecia, în care a vorbit despre arestarea s-a din Mykonos.

Dragoș Săvulescu a fost condamnat, la finalulu anului 2020, la cinci ani de închisoare cu executare. Fostul acționar de la Dinamo se afla în Italia. În martie 2021, Înalta Curte a confirmat decizia Curții de Apel București. Totuși, Curtea de Apel din Napoli i-a comutat pedeapsa fostului acționar de la Dinamo într-un cu suspendare. Decizia Curții de Apel din Napoi a rămas definitivă.

Dragoș Săvulescu, reținut în timpul vacanței în Mykonos

În luna august a acestui an, Dragoș Săvulescu a părăsit Italia, iar autoritățile române au aflat din imaginile postate pe Instagram de iubita afaceristului, un fotomodel de origine albaneză.

Curtea de Apel a Mării Egee din Syros a respins cererea de extrădare formulată pe numele lui Dragoș Săvulescu, iar fostul acționat de la Dinamo critică în continuare condamnarea definitivă din România.

„Această fostă țară comunistă a demonstrat că nu dispune încă de cultura unui stat de drept. Din acest motiv, am suferit timp de 16 ani din cauza abuzurilor autorităților, deoarece cazul meu a început în România.

Sunt recunoscător Curții de Apel a Mării Egee pentru respingerea extrădării mele și pentru respectul pe care l-a arătat față de dreptul european. Îi sunt de asemenea recunoscător avocatului meu, Michalis Dimitrakopoulos, pentru că este pur și simplu grozav.

Chiar dacă am trecut prin atâtea probleme, am fost norocos că m-am afalt în Grecia, o țară europeană care are un sistem juridic atât de bun, datând din cele mai vechi timpuri”, a declarat Dragoș Săvulescu, în cadrul interviului din Grecia, potrivit G4media.

Săvulescu critică o presupusă acțiune similară cu poliția politică

Dragoș Săvulescu critică o presupusă acțiune similară cu poliția politică din vremea comunismului și susține că va da în judecată statul rămân.

„Interpol a aplicat măsuri speciale în cazul meu. Asta înseamnă că nicio țară nu mai poate dispune acum o arestare. Cererea românească a fost emisă inițial de Curtea de Apel din București în 2019 și a fost executată în Italia în ianuarie 2020. Practic, au încercat să mă aresteze a doua oară fără nicio autorizare, deoarece mandatul a fost respins de Curtea de Apel din Napoli, Italia.

În afară de asta, cazul meu a fost preluat de autoritățile italiene, fapt care a fost comunicat oficial autorităților române în iunie 2021. România știa acest lucru. Conform legislației europene și chiar și a legislației române, statul care solicită extrădarea (România) își pierde dreptul de a pune în aplicare mandatul odată ce cazul a fost preluat de un alt stat european (Italia). Faptul că România a insistat asupra executării vechiului mandat este în esență ilegal. Suntem surprinși nu numai de abaterea României de la lege, ci și de faptul că autoritățile române au refuzat să recunoască decizia instanțelor din alte state membre ale UE. A fost foarte clar de la bun început că această vânătoare de vrăjitoare împotriva mea a avut resorturi politice”, este doar o parte din declarația fostului acționar de la Dinamo.

Cum a decurs reținerea din Mykonos, prin ochii lui Dragoș Săvulescu

Afaceristul a vorbit și despre momentul în care a fost reținut în timpul vacanței din Mykonos, atunci când a fost surprins părăsind Italia, iar autoritățile române au solicitat extrădarea lui.

„Pe 8 august, ne-am așezat cu niște prieteni într-un restaurant cu preparate din pește. Cineva a apărut deodată în spatele meu, era polițist și m-a întrebat dacă sunt Dragos Savulescu. Apoi mi-a spus să-l urmez. A fost vorba de o uriașă operațiune de arestare cu 30-40 de polițiști și motociclete ale autorității. Au pus cătușe bodyguarzilor mei”, a declarat Săvulescu.