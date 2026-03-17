Drepturi bănești pentru elevii școlilor militare și de poliție. Regula a fost instituită prin lege

Adrian Teampău
17 mart. 2026, 23:51
Sursa foto simbol: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Noi drepturi bănești pentru elevii școlilor din sistemul de apărare
  2. Cine beneficiază de aceste drepturi

Elevii care urmează cursurile școlilor de poliție și ale școlilor militare pot primi contravaloarea normei de hrană, pe perioada în care nu beneficiază de alimente. Măsura a fost introdusă printr-o lege adoptată zilele trecute.

Noi drepturi bănești pentru elevii școlilor din sistemul de apărare

Alimentele din norma de hrană, la care au dreptul elevii și studenții din școlile sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, pot fi înlocuite și cu sume de bani. Concret, printr-un act normativ adoptat în urmă cu câteva săptămâni, aceștia pot primi contravaloarea normei de hrană dacă nu pot beneficia de alimente.

Legea 226/2025, care a intrat în vigoare zilele trecute, modifică OG 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate. Astfel, noul act normativ extinde categoriile de persoane care au dreptul să primească contravaloarea normei de hrană în cazul în care nu li se pot asigura alimentele necesare.

Concret, potrivit noii legi, când nu beneficiază de alimente, viitoarele cadre militare și de poliție trebuie să primească contravaloarea acestora. Conform reglementărilor în vigoare, suma nu este impozabilă.

Legea prevede că au dreptul la acești bani „cadrele militare, studenții și elevii instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, ai unităților de învățământ preuniversitar din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, studenții școlarizați în instituții civile de învățământ superior pentru nevoi ale instituțiilor publice prevăzute la art. 1, soldații și gradații profesioniști, funcționarii publici și personalul civil contractual care au dreptul la hrană potrivit normelor”.

Cine beneficiază de aceste drepturi

La art. 1, OG 26/1994 face referire la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, precum și din Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Hrănirea personalului fiecărei instituții publice se face, de regula, prin unitățile subordonate. Reglementările adoptate prevede și posibilitatea reciprocității între instituțiile publice menționate mai sus. Acest lucru se face potrivit convențiilor încheiate între acestea, cu decontarea valorii financiare a normelor de hrana folosite.

Hrănirea personalului instituțiilor publice precizate mai sus se face, de regulă, în limita unor plafoane calorice diferențiate pe categorii. Acestea reprezintă norme de hrana zilnice.

