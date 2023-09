Drumul Osiei, gata în 3 luni! Are două benzi, trotuare și o piste de biciclete moderne

Drumul Osiei din cartierul Militari a fost reabilitat în doar 3 luni și dat în folosință chiar înainte de începerea anului școlar. Considerat întrecut un drum al frustrarilor, a devenit acum un exemplu de infrastructură modernă. De astăzi, se circulă civilizat pe două benzi, trotuare și pistă de biciclete.

O stradă de coșmar devine un drum sigur și confortabil

Drumul Osiei, situat în Sectorul 6 al Bucureștiului, era cunoscut pentru starea sa avansată de degradare. Fără trotuare și plin de gropi, era numit cu ironie „Drumul Oaselor.” Bucureștenii erau nevoiți să înfrunte noroaiele și șoferii evitau această rută pentru a-și proteja mașinile.

Modernizarea Drumul Osiei a început în 2021 și a întâmpinat mai multe obstacole

Procesul lung de modernizare a Drumului Osiei a fost demarat în 2021 și a însemnat doi ani de formalități birocratice înainte de a începe lucrările efective.

La cererea primarului Ciprian Ciucu, Drumul Osiei a trecut sub administrația Primăriei Sectorului 6, iar apoi au fost inițiate procedurile pentru modernizare. Această transformare a necesitat primele exproprieri din istoria Sectorului 6. 36 de proprietăți au fost achiziționate cu 7 milioane de lei. Au urmat apoi obținerea avizelor, autorizațiilor, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și licitația. Lucrările au început în luna iunie 2023.

Infrastructură modernă și sigură atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni

După trei luni de muncă intensă, Drumul Osiei a fost transformat într-o șosea complet modernizată, cu infrastructură completă: gaze, canalizare, electricitate. Primul tronson, dat în folosință, dispune de două benzi de circulație, trotuare cu spațiu pentru copaci, stâlpi de iluminat, piste de biciclete pe ambele sensuri și stații STB. De asemenea, prima porțiune a carosabilului are patru benzi, facilitând astfel accesul către complex și spre Bd. Iuliu Maniu. Costurile pentru această lucrare au totalizat 7,3 milioane de lei cu TVA, din care două treimi au fost acoperite prin programul guvernamental Anghel Saligny.

Șoferii se declară încântați de faptul că pot circula acum fără grija gropilor. Părinții și copiii apreciază faptul că transformarea s-a produs chiar înainte de începerea școlii, facilitând astfel traficul și siguranța pe drum. Bicicliștii și pietonii se bucură de un mediu mai sigur și mai curat pentru a-și desfășura activitățile.

„Era varză înainte acest drum, îmi rupeam mașina pe aici. Acum l-am parcurs lin, în doar câteva minute”, spune, încântat, un șofer.

„Lucrurile au fost așa cum ni s-au promis. Domnul primar le-a făcut o mare bucurie părinților și copiilor chiar acum, la deschiderea anului școlar!”, adaugă un alt șofer.

„Acum e o plăcere să merg pe jos pe acest drum. Curat, civilizat, dar mai ales sigur”, declară un tătic, cu fetița de mână. Un curier care transportă mâncare spune, de pe bicicletă: „Mi s-a ușurat munca. Era un chin înainte să merg pe aici prin gropi și noroaie”.

Urmează modernizarea tronsonului 2 de drum și alte proiecte de infrastructură în sectorul 6

Modernizarea Drumului Osiei continuă cu tronsonul 2 și alte proiecte de infrastructură. A doua parte are o lungime de aproximativ 300 de metri, dar se așteaptă ca instanța să dea decizia finală de expropriere pentru a permite lucrările să continue. În plus, Primăria Sectorului 6 are în plan modernizarea altor străzi importante din zonă, precum Drumul Valea Largă și Drumul Roții.

Primarul Ciprian Ciucu, prezent la deschiderea arterei rutiere a vorbit despre importanța modernizării drumurilor pentru decongestionarea traficului și creșterea calității vieții în Sectorul 6. Această transformare este doar începutul, iar proiectele de modernizare continuă să aducă beneficii locuitorilor capitalei.

„Din punct de vedere tehnic, Drumul Osiei are 800 de metri, din care am executat aproximativ 600 de metri. L-am fi făcut pe tot dacă nu am fi avut probleme în justiție: o firmă italiană a atacat acest proiect din motive care îmi scapă. Dânșii ar fi fost expropriați pe o cantitate neglijabilă, cam un metru și jumătate – un nimic raportat la suprafața cu multe hectare de care dispun. Am avut discuții, însă firma a fost refractară la orice propunere, nefiind interesată deloc de binele public. Încă suntem în justiție și vom merge mai departe”, a explicat Ciprian Ciucu.

Alte drumuri care urmează să fie reabilitate în Sectorul 6

În prezent, Primăria Sectorului 6 lucrează la Drumul Valea Largă, aflată între Prelungirea Ghencea și Bd.Timișoara. Va avea patru benzi de circulație, piste de biciclete, trotuare generoase și spațiu verde amenajat.

În 2024 va începe execuția la Drumul Roții (paralel cu Osiei, leagă Chiajna de București). „Suntem gata cu tot ce tine de noi, așteptăm ca APA Nova să finalizeze proiectarea și să se apuce de lucrări. După ce ei execută canalizarea, noi putem intra imediat”, explică Ciprian Ciucu.

Va urma și Drumul Belșugului (între Bd. Iuliu Maniu și Drumul Ciorogârla), care are străzi înguste din pământ, fără canalizare, dar locuite.

„Exproprierile sunt pe final, în toamnă lansăm (1) procedura pentru Studiul de Fezabilitate pentru extindere rețea apă-canal, multe proceduri la PMB, și (2) procedura de achiziții pentru proiectare și execuție drum.Vom decongestiona traficul din Cartierul Militari, dar mai sunt de parcurs etape administrative. Noi, ca subunitate administrativ-teritorială nu putem face exproprieri direct, avem nevoie de aprobare de la Primăria Generală a Municipiului București, sunt multe proceduri foarte complexe care trebuie parcurse. Asta, pentru că am zis nu doar să asfaltăm, ci să lărgim drumurile astfel încât să permită fluidizarea traficului”, a transmis primarul.