După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: „Ne pare rău!”

După ce trupa a anunțat, vineri, că nu va mai urca pe scenă la , din motive care nu țin de ei, iată că o altă trupă va lipsi de pe scena celebrului festival. Este vorba despre trupa Vama. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook.

Cuprins:

De ce nu participa trupa Vama, în acest an, la Untold

De ce nu va participa la Untold nici trupa Paraziții

Potrivit anunțului, se pare că au decis să nu mai meargă să cânte la UNTOLD din cauza unor “neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”.

“După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025.

Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii.

Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj.

Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have.

Ne vedem la următoarele cântări: stay tuned”, este mesajul publicat de trupa Vama, pe Facebook.

Amintim că, în urmă cu câteva ore, Cheloo a anunțat pe Facebook că trupa Paraziții nu va participa la ediția din acest an și au suspendat și următoarele apariții live.

Redăm, mai jos, mesajul integral:

„Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediția din acest an a UNTOLD Festival.

Totodată, trupa PARAZIȚII a luat decizia să suspende următoarele apariții live.

Vă mulțumim pentru înțelegere.”