B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: „Ne pare rău!”

După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: „Ne pare rău!”

Ana Maria
08 aug. 2025, 21:56
După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: Ne pare rău!
Suursa foto: Facebook / @Vama

După ce trupa Paraziții a anunțat, vineri, că nu va mai urca pe scenă la UNTOLD, din motive care nu țin de ei, iată că o altă trupă va lipsi de pe scena celebrului festival. Este vorba despre trupa Vama. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook.

Cuprins:

  • De ce nu participa trupa Vama, în acest an, la Untold
  • De ce nu va participa la Untold nici trupa Paraziții

De ce nu participa trupa Vama, în acest an, la Untold

Potrivit anunțului, se pare că au decis să nu mai meargă să cânte la UNTOLD din cauza unor “neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”.

“După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025.

Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii.

Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj.

Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have.

Ne vedem la următoarele cântări: stay tuned”, este mesajul publicat de trupa Vama, pe Facebook.

De ce nu va participa la Untold nici trupa Paraziții

Amintim că, în urmă cu câteva ore, Cheloo a anunțat pe Facebook că trupa Paraziții nu va participa la ediția din acest an și au suspendat și următoarele apariții live.

Redăm, mai jos, mesajul integral:

„Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediția din acest an a UNTOLD Festival.

Totodată, trupa PARAZIȚII a luat decizia să suspende următoarele apariții live.

Vă mulțumim pentru înțelegere.”

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O femeie a fost înjunghiată în plină stradă, în București. Reacția martorilor, de-a dreptul halucinantă
Eveniment
O femeie a fost înjunghiată în plină stradă, în București. Reacția martorilor, de-a dreptul halucinantă
România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de telefon. Vara, timpul petrecut în fața ecranelor crește semnificativ
Eveniment
România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de telefon. Vara, timpul petrecut în fața ecranelor crește semnificativ
Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
Externe
Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat. Ce spun localnicii din Mureș, speriați că individul ar putea acționa din nou
Eveniment
A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat. Ce spun localnicii din Mureș, speriați că individul ar putea acționa din nou
Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
Eveniment
Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
România obține licența de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. O resursă strategică reintră în circuitul economic
Eveniment
România obține licența de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. O resursă strategică reintră în circuitul economic
Alimentele care ar trebui evitate pe măsură ce îmbătrânim. Ce spun specialiștii
Eveniment
Alimentele care ar trebui evitate pe măsură ce îmbătrânim. Ce spun specialiștii
Fostă contabilă din București, acuzată că a încercat să-și ucidă soțul. Motivul halucinant din spatele gestului  
Eveniment
Fostă contabilă din București, acuzată că a încercat să-și ucidă soțul. Motivul halucinant din spatele gestului  
Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă
Eveniment
Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă
Decizia neașteptată luată de trupa Paraziții: Nu vor cânta la UNTOLD și au suspendat următoarele apariții live. Ce a transmis Cheloo
Eveniment
Decizia neașteptată luată de trupa Paraziții: Nu vor cânta la UNTOLD și au suspendat următoarele apariții live. Ce a transmis Cheloo
Ultima oră
22:01 - O femeie a fost înjunghiată în plină stradă, în București. Reacția martorilor, de-a dreptul halucinantă
21:52 - Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
21:32 - Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)
21:30 - România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de telefon. Vara, timpul petrecut în fața ecranelor crește semnificativ
21:21 - Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
21:05 - Stelian Bujduveanu anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” (VIDEO)
20:57 - A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat. Ce spun localnicii din Mureș, speriați că individul ar putea acționa din nou
20:48 - Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
20:39 - Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”
20:30 - O actriță din România, ținta comentariile negative după ce a anunțat că este însărcinată. „Nu înțeleg pasiunea pentru a insulta străini”